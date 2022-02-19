Тракторист написав:PUMB, есть проблема с оплатами счетов ТОВ НОВОБУДОВА (ЄДРПОУ: 32917247, г. Киев) в вашем приложении ПУМБ Online, так как невозможно создать шаблон по л/с в формате ХХХ\ХХ-ХХХ - ваша система постоянно пишет, что не корректный формат л/с, но он вполне корректный и нормально воспринимается другими системами оплат (например Портмоне)...
также существует проблема с оплатами КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО за абонентские обслуживание системы отопления и ГВС, так как ваша система почему-то не находит этих счетов...
Добрый день!
С радостью поможем с изменением шаблонов для оплаты коммунальных услуг в нашем приложении ПУМБ Online. Для этого отправьте нам, пожалуйста, в личные сообщения, фото квитанций, который Вы квитанции от поставщика должны быть указаны следующие реквизиты:
- название поставщика
- ЕГРПОУ поставщика
– IBAN счет поставщика.
- список услуг для оплаты
- формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.