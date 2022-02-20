Тракторист написав:PUMB, есть проблема с оплатами счетов ТОВ НОВОБУДОВА (ЄДРПОУ: 32917247, г. Киев) в вашем приложении ПУМБ Online, так как невозможно создать шаблон по л/с в формате ХХХ\ХХ-ХХХ - ваша система постоянно пишет, что не корректный формат л/с, но он вполне корректный и нормально воспринимается другими системами оплат (например Портмоне)...
также существует проблема с оплатами КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО за абонентские обслуживание системы отопления и ГВС, так как ваша система почему-то не находит этих счетов...
Добрый день! С радостью поможем с изменением шаблонов для оплаты коммунальных услуг в нашем приложении ПУМБ Online. Для этого отправьте нам, пожалуйста, в личные сообщения, фото квитанций, который Вы квитанции от поставщика должны быть указаны следующие реквизиты: - название поставщика - ЕГРПОУ поставщика – IBAN счет поставщика. - список услуг для оплаты - формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
PUMB Как происходит оплата с виртуальной ВсеКарты в фунтах, если валюта операции - фунты ? Списывается напрямую нужная сумма в фунтах или происходит преобразование валют ? Возникают ли при этом какие-то комиссии или курсовые разницы ?
mustbe написав:PUMB Как происходит оплата с виртуальной ВсеКарты в фунтах, если валюта операции - фунты ? Списывается напрямую нужная сумма в фунтах или происходит преобразование валют ? Возникают ли при этом какие-то комиссии или курсовые разницы ?
Добрый день! При совпадении валюты счета и валюты операции конвертация не происходит, комиссия не взымается.