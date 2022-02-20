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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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ПУМБ 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:52

  Тракторист написав:PUMB, есть проблема с оплатами счетов ТОВ НОВОБУДОВА (ЄДРПОУ: 32917247, г. Киев) в вашем приложении ПУМБ Online, так как невозможно создать шаблон по л/с в формате ХХХ\ХХ-ХХХ - ваша система постоянно пишет, что не корректный формат л/с, но он вполне корректный и нормально воспринимается другими системами оплат (например Портмоне)...

также существует проблема с оплатами КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО за абонентские обслуживание системы отопления и ГВС, так как ваша система почему-то не находит этих счетов...


Добрый день!
С радостью поможем с изменением шаблонов для оплаты коммунальных услуг в нашем приложении ПУМБ Online. Для этого отправьте нам, пожалуйста, в личные сообщения, фото квитанций, который Вы квитанции от поставщика должны быть указаны следующие реквизиты:
- название поставщика
- ЕГРПОУ поставщика
– IBAN счет поставщика.
- список услуг для оплаты
- формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:52

  yuri_m написав:на фига принудительно всех пересаживать с "мотоцикла" на "машину"?

Скорее - наоборот: с машины - на самокат )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:41

  PUMB написав:
Добрый день!
С радостью поможем с изменением шаблонов для оплаты коммунальных услуг в нашем приложении ПУМБ Online.


А можно без радости, но с нужным результатом?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:00

Re: ПУМБ

Подскажите, что с оплатой коммуналки через приложение? После нажатия кнопки "К оплате" она становится серой неактивной и больше ничего не происходитЗображення
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:08

2XL 1,22 внизу самом поменяйте на 2,02 или больше, или галочку уберите (чтоб вообще за это не платить)
вам же там красным написали, как можно не заметить :oops:
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:58

PUMB
Как происходит оплата с виртуальной ВсеКарты в фунтах, если валюта операции - фунты ?
Списывается напрямую нужная сумма в фунтах или происходит преобразование валют ?
Возникают ли при этом какие-то комиссии или курсовые разницы ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:03

  mustbe написав:PUMB
Как происходит оплата с виртуальной ВсеКарты в фунтах, если валюта операции - фунты ?
Списывается напрямую нужная сумма в фунтах или происходит преобразование валют ?
Возникают ли при этом какие-то комиссии или курсовые разницы ?


Добрый день! При совпадении валюты счета и валюты операции конвертация не происходит, комиссия не взымается.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:13

  PUMB написав:При совпадении валюты счета и валюты операции конвертация не происходит, комиссия не взымается.

Вы уверены ?
На горячей линии девочка час что-то выясняла, после чего позвонила и сообщила, что оплата происходит через доллар.
Кому верить: вам или вашей горячей линии ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:23

  mustbe написав:
  PUMB написав:При совпадении валюты счета и валюты операции конвертация не происходит, комиссия не взымается.

Вы уверены ?
На горячей линии девочка час что-то выясняла, после чего позвонила и сообщила, что оплата происходит через доллар.
Кому верить: вам или вашей горячей линии ?


"Верить нельзя никому"©
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:28

  alibob написав:
  mustbe написав:
  PUMB написав:При совпадении валюты счета и валюты операции конвертация не происходит, комиссия не взымается.

Вы уверены ?
На горячей линии девочка час что-то выясняла, после чего позвонила и сообщила, что оплата происходит через доллар.
Кому верить: вам или вашей горячей линии ?

"Верить нельзя никому"©

Та не. Вот из этих двух версий - одна наверняка правильная.
Вопрос только - какая ? )
mustbe
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