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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лют, 2022 15:40
Re: ПУМБ
Может ещё влиять расположение терминала (страна), принимающего оплату.
Додано: Нед 20 лют, 2022 16:59
В этом ответе офпреда:
нет ни слова про расположение терминала.
Абсолютный чёткий и твёрдый ответ.
И абсолютно неправильный )
Додано: Нед 20 лют, 2022 17:23
mustbe
Я ставлю на дівчинку з гарячої лінії. Якщо з ойрами ще є варіанти пропетляти, то решта ніби усе через долар. Але перевірте самі, бо там тверезому важко розібратися:
Додано: Нед 20 лют, 2022 17:35
Та нечего там проверять, вся экзотика идёт через доллар.
Просто чуток удивил безапелляционный (и неправильный) ответ офпреда.
И, более глобально, удивило другое: зачем выпускать карты в экзотике, если оплата всё равно идёт через доллар ?
Можно просто не заморачиваться, платить с UAH/USD карты и не париться, так или иначе будут курсовые потери
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