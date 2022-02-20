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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:40

Re: ПУМБ

Может ещё влиять расположение терминала (страна), принимающего оплату.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:59

  alibob написав:Может ещё влиять расположение терминала (страна), принимающего оплату.

В этом ответе офпреда:
При совпадении валюты счета и валюты операции конвертация не происходит, комиссия не взымается.

нет ни слова про расположение терминала.
Абсолютный чёткий и твёрдый ответ.
И абсолютно неправильный )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:23

mustbe
Я ставлю на дівчинку з гарячої лінії. Якщо з ойрами ще є варіанти пропетляти, то решта ніби усе через долар. Але перевірте самі, бо там тверезому важко розібратися: https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 6379528525
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:35

  klug написав:Але перевірте самі...

Та нечего там проверять, вся экзотика идёт через доллар.
Просто чуток удивил безапелляционный (и неправильный) ответ офпреда.

И, более глобально, удивило другое: зачем выпускать карты в экзотике, если оплата всё равно идёт через доллар ?
Можно просто не заморачиваться, платить с UAH/USD карты и не париться, так или иначе будут курсовые потери
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:54

PUMB,

на мои вопросы ответите?
siem4020
 
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  #<1 ... 45464748
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