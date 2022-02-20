ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лют, 2022 15:31
mustbe написав: PUMB написав:
При совпадении валюты счета и валюты операции конвертация не происходит, комиссия не взымается.
Вы уверены ?
На горячей линии девочка час что-то выясняла, после чего позвонила и сообщила, что оплата происходит через доллар.
Кому верить: вам или вашей горячей линии ?
Думаю девочка права. По сути это написано и в этом файлике
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 6379528525
По сути единственной операцией при которой не будет применяться кросс через бакс - это есть получение наличных фунтов в кассе пумба со своей фунтовой карты. Во всех остальных случаях будет конвертация через бакс. Оно и очевидно - вряд ли пумба, которая из жадности даже закрыла страховой депо в МС в Евро и конвертит теперь евровые платежи этой МПС через бакс стала бы открывать и держать в МПС страховые депо в GBP...
WallNutPen
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:32
mustbe написав: PUMB написав:
При совпадении валюты счета и валюты операции конвертация не происходит, комиссия не взымается.
Вы уверены ?
На горячей линии девочка час что-то выясняла, после чего позвонила и сообщила, что оплата происходит через доллар.
Кому верить: вам или вашей горячей линии ?
если виза - через бакс, если мастер - через евро (мне когда-то так говорили)
vadlme
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:40
Может ещё влиять расположение терминала (страна), принимающего оплату.
alibob
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Додано: Нед 20 лют, 2022 16:59
alibob написав:
Может ещё влиять расположение терминала (страна), принимающего оплату.
В этом ответе офпреда:
При совпадении валюты счета и валюты операции конвертация не происходит, комиссия не взымается.
нет ни слова про расположение терминала.
Абсолютный чёткий и твёрдый ответ.
И абсолютно неправильный )
mustbe
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Додано: Нед 20 лют, 2022 17:23
mustbe
Я ставлю на дівчинку з гарячої лінії. Якщо з ойрами ще є варіанти пропетляти, то решта ніби усе через долар. Але перевірте самі, бо там тверезому важко розібратися:
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 6379528525
klug
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Додано: Нед 20 лют, 2022 17:35
klug написав:
Але перевірте самі...
Та нечего там проверять, вся экзотика идёт через доллар.
Просто чуток удивил безапелляционный (и неправильный) ответ офпреда.
И, более глобально, удивило другое: зачем выпускать карты в экзотике, если оплата всё равно идёт через доллар ?
Можно просто не заморачиваться, платить с UAH/USD карты и не париться, так или иначе будут курсовые потери
mustbe
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Додано: Нед 20 лют, 2022 22:54
PUMB, на мои вопросы ответите?
siem4020
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Додано: Пон 21 лют, 2022 10:54
Як підняти ліміт на кількість і суму операцій по сплаті комунальних в додатку?
В налаштуваннях картки стоїть 30шт і 2к$ але всеодно не дає сплатити, а Поліна з служби підтримки тільки може розповісти як зручно і вигідно сплатити комунальні в додатку.
KVV
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:00
KVV написав:
Як підняти ліміт на кількість і суму операцій по сплаті комунальних в додатку?
В налаштуваннях картки стоїть 30шт і 2к$ але всеодно не дає сплатити, а Поліна з служби підтримки тільки може розповісти як зручно і вигідно сплатити комунальні в додатку.
Вам треба з'єднатися з оператором, він/вона зможе підняти ліміти. Тільки не кажіть Поліні про ліміти, скажіть щось на кшталт "не проходить платіж", Вас з'єднають з оператором.
AlexTk
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:06
AlexTk написав:
Вам треба з'єднатися з оператором, він/вона зможе підняти ліміти. Тільки не кажіть Поліні про ліміти, скажіть щось на кшталт "не проходить платіж", Вас з'єднають з оператором.
Только у этих чудиков изменение лимита по горячке действует ровно месяц и дальше надо снова подымать.
Adast
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