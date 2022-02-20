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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лют, 2022 11:07
AlexTk написав:
Тільки не кажіть Поліні про ліміти
Я ей говорил, она уточняла какие лимиты и затем переводила на оператора
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MASolomko
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:13
MASolomko написав: AlexTk написав:
Тільки не кажіть Поліні про ліміти
Я ей говорил, она уточняла какие лимиты и затем переводила на оператора
Про ліміти теж розповіла, а далі тільки "чи можу ще чимось допомогти? "...про оператора не було мови
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:17
1. Оплата комунальних дебеткою також окешбечується 5% чи 1%?
В чаті пишуть, що 1%, а в додатку - 5%, кому вірити?
2. Якщо платити за комунальні через portmone, то буде кешбек також чи зараховується оплата через додаток?
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Son of Sun
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:28
Son of Sun написав:
1. Оплата комунальних дебеткою також окешбечується 5% чи 1%?
В чаті пишуть, що 1%, а в додатку - 5%, кому вірити?
2. Якщо платити за комунальні через portmone, то буде кешбек також чи зараховується оплата через додаток?
1. думаю что верить надо приложению. можете оплатить электро 5 грн дебеткой и проверить
Проверил: кешбэк 5% с дебетки
2. кешбэк (коммунальные) только при оплате приложением и никак иначе
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