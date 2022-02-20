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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:07

Re: ПУМБ

  AlexTk написав:Тільки не кажіть Поліні про ліміти
Я ей говорил, она уточняла какие лимиты и затем переводила на оператора
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:13

  MASolomko написав:
  AlexTk написав:Тільки не кажіть Поліні про ліміти
Я ей говорил, она уточняла какие лимиты и затем переводила на оператора

Про ліміти теж розповіла, а далі тільки "чи можу ще чимось допомогти? "...про оператора не було мови
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:17

Re: ПУМБ

1. Оплата комунальних дебеткою також окешбечується 5% чи 1%?
В чаті пишуть, що 1%, а в додатку - 5%, кому вірити?

2. Якщо платити за комунальні через portmone, то буде кешбек також чи зараховується оплата через додаток?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:28

  Son of Sun написав:1. Оплата комунальних дебеткою також окешбечується 5% чи 1%?
В чаті пишуть, що 1%, а в додатку - 5%, кому вірити?

2. Якщо платити за комунальні через portmone, то буде кешбек також чи зараховується оплата через додаток?

1. думаю что верить надо приложению. можете оплатить электро 5 грн дебеткой и проверить
Проверил: кешбэк 5% с дебетки
2. кешбэк (коммунальные) только при оплате приложением и никак иначе
clash
 
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