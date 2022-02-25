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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 19:31

  ВIВ написав:Обмен валют не работает как я понимаю?

Ещё один плюс в пользу нала
sens
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 19:54

А тянучка ПУМБ работает? Не могу погасить кредитку, в окошке, где должен появиться выбор карт, ничего не появляется. Это только у меня?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:52

  Amethyst написав:я загасил



под ноль лучше загашать или можно только грейсовый платеж ?
а то отображает лимит, но хз работает ли он...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 21:42

  Alex2007 написав:
  Amethyst написав:я загасил



под ноль лучше загашать или можно только грейсовый платеж ?
а то отображает лимит, но хз работает ли он...

Я грейс текущий загасил. На след. мес дето под 30К остается.
Понаблюдаю после 1/03 за поведением банки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 21:59

ПУМБа убрала из приложения кнопку кешбэка
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 07:13

velvet
а обмен в одну сторону какой выгодный :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 07:22

  sens написав:
  ВIВ написав:Обмен валют не работает как я понимаю?

Ещё один плюс в пользу нала

валютного :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:13

  хуторянка написав:velvet
а обмен в одну сторону какой выгодный :mrgreen:

С обменом у всех сейчас так, а с кешбэком ПУМБа первопроходец. Ладно не начислять новый, так забрали и тот который был накоплен ранее. Скупердяи.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:06

  velvet написав:
  хуторянка написав:velvet
а обмен в одну сторону какой выгодный :mrgreen:

С обменом у всех сейчас так, а с кешбэком ПУМБа первопроходец. Ладно не начислять новый, так забрали и тот который был накоплен ранее. Скупердяи.

Настоящие упыри.
Порт
 
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  #<1 ... 50515253
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