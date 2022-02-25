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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 19:31
ВIВ написав:
Обмен валют не работает как я понимаю?
Ещё один плюс в пользу нала
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sens
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Додано: Чет 24 лют, 2022 19:54
А тянучка ПУМБ работает? Не могу погасить кредитку, в окошке, где должен появиться выбор карт, ничего не появляется. Это только у меня?
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AlexTk
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Додано: Чет 24 лют, 2022 20:52
Amethyst написав:
я загасил
под ноль лучше загашать или можно только грейсовый платеж ?
а то отображает лимит, но хз работает ли он...
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Alex2007
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Додано: Чет 24 лют, 2022 21:42
Alex2007 написав: Amethyst написав:
я загасил
под ноль лучше загашать или можно только грейсовый платеж ?
а то отображает лимит, но хз работает ли он...
Я грейс текущий загасил. На след. мес дето под 30К остается.
Понаблюдаю после 1/03 за поведением банки
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Amethyst
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Додано: Чет 24 лют, 2022 21:59
ПУМБа убрала из приложения кнопку кешбэка
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velvet
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:13
хуторянка написав:velvet
а обмен в одну сторону какой выгодный
С обменом у всех сейчас так, а с кешбэком ПУМБа первопроходец. Ладно не начислять новый, так забрали и тот который был накоплен ранее. Скупердяи.
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velvet
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:06
velvet написав: хуторянка написав:velvet
а обмен в одну сторону какой выгодный
С обменом у всех сейчас так, а с кешбэком ПУМБа первопроходец. Ладно не начислять новый, так забрали и тот который был накоплен ранее. Скупердяи.
Настоящие упыри.
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Порт
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