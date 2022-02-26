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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:28

Re: ПУМБ

Обращение к представителю ПУМБ.
Передайте руководству, дальше по цепочке!

Решайте быстрее с лимитами по кредитным картам.
Монобанк, уже хоть как то, но вернул возможность использования лимитов, в такое время, для многих людей, это реальная помощь.
Вот и Киевстар, на два месяца, и в два раза увеличил лимит по кредиту на свои услуги.

А люди у нас такие, они и хорошее помнят, и особенно, не забывают плохое...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:43

А что с погашением кредитного лимита? Пришла СМС, что до 28 февраля 18:00 надо его погасить. Короче стандартная рассылка. Но сейчас же война! Отделения не работают, терминалов в доступе тоже нет, люди кто в эвакуации, кто на фронте. Думает банк пойти навстречу людям и хотя бы сейчас не брать пеню и не начислять проценты, если не погасят вовремя? Хотя бы на пару недель продлите льготный период, пока всё устаканится и разберемся с напавшими орками.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:45

Re: ПУМБ

Украинцы смогут потратить "1000 грн за вакцинацию" на армию. Ее запустило Министерство цифровой трансформации совместно с платежным сервисом Portmone.

https://news.obozrevatel.com/economics/ ... ku-vsu.htm
https://www.portmone.com.ua/r3/uk/termi ... id/118103/
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:24

толкнуть приложеним- технычна помилка
это уже не выпускают или действ.помилка?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:33

Re: ПУМБ

Спустя 5 часов после открытия возможности переводить деньги из єПідтримки на нужды армии, украинцы собрали 77 млн грн. Об этом сообщил Фёдоров

Все семейные перевел. Пенсы тоже согласились. Только 1т. потратил на лекарства.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:14

Две кредитки пумбы - по одной в акках гугл и эппл пэй стали недоступны для использования. При попытке их опять туда добавить идёт отказ и паралельно приходит пуш об ошибке. Третья кредитка в третьем веке пока жива
WallNutPen
 
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  #<1 ... 51525354
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