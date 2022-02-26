Обращение к представителю ПУМБ. Передайте руководству, дальше по цепочке!
Решайте быстрее с лимитами по кредитным картам. Монобанк, уже хоть как то, но вернул возможность использования лимитов, в такое время, для многих людей, это реальная помощь. Вот и Киевстар, на два месяца, и в два раза увеличил лимит по кредиту на свои услуги.
А люди у нас такие, они и хорошее помнят, и особенно, не забывают плохое...
А что с погашением кредитного лимита? Пришла СМС, что до 28 февраля 18:00 надо его погасить. Короче стандартная рассылка. Но сейчас же война! Отделения не работают, терминалов в доступе тоже нет, люди кто в эвакуации, кто на фронте. Думает банк пойти навстречу людям и хотя бы сейчас не брать пеню и не начислять проценты, если не погасят вовремя? Хотя бы на пару недель продлите льготный период, пока всё устаканится и разберемся с напавшими орками.
Две кредитки пумбы - по одной в акках гугл и эппл пэй стали недоступны для использования. При попытке их опять туда добавить идёт отказ и паралельно приходит пуш об ошибке. Третья кредитка в третьем веке пока жива