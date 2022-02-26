Обращение к представителю ПУМБ. Передайте руководству, дальше по цепочке!
Решайте быстрее с лимитами по кредитным картам. Монобанк, уже хоть как то, но вернул возможность использования лимитов, в такое время, для многих людей, это реальная помощь. Вот и Киевстар, на два месяца, и в два раза увеличил лимит по кредиту на свои услуги.
А люди у нас такие, они и хорошее помнят, и особенно, не забывают плохое...
А что с погашением кредитного лимита? Пришла СМС, что до 28 февраля 18:00 надо его погасить. Короче стандартная рассылка. Но сейчас же война! Отделения не работают, терминалов в доступе тоже нет, люди кто в эвакуации, кто на фронте. Думает банк пойти навстречу людям и хотя бы сейчас не брать пеню и не начислять проценты, если не погасят вовремя? Хотя бы на пару недель продлите льготный период, пока всё устаканится и разберемся с напавшими орками.
Две кредитки пумбы - по одной в акках гугл и эппл пэй стали недоступны для использования. При попытке их опять туда добавить идёт отказ и паралельно приходит пуш об ошибке. Третья кредитка в третьем веке пока жива
Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного! 1. З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом активним клієнтам. 2. Ліміт буде розраховано індивідуально, а саме: ▫️ ми повертаємо повний попередній ліміт, якщо станом на 24.02 він не перевищував 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт складав 3 тис. грн, з 27.02 вам будуть доступні 3 тис. грн; ▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була меншою ніж 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде складати 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт був 10 тис. грн, а ви використали 2 тис. грн, з 27.02, вам будуть доступні 5 тис. грн; ▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була понад 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде у сумі поточної заборгованості. Ви зможете користуватися ним у межах погашення. 3. Переглянути доступний ліміт ви зможете в додатку ПУМБ Online. 4. Ліміт буде доступним для розрахунків в торговельних мережах, інтернеті та при оплаті послуг у ПУМБ Online. 5. Можливість розрахунків через ApplePay/GooglePlay буде доступна після відновлення кредитного ліміту. Якщо ваша картка була видалена з ApplePay/GooglePlay, її необхідно додати самостійно Ми продовжуємо працювати над можливими рішеннями щодо перегляду доступних лімітів. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.