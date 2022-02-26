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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:01

  Ferlakur написав:Из фб

Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного!
1. З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом активним клієнтам.
2. Ліміт буде розраховано індивідуально, а саме:
▫️ ми повертаємо повний попередній ліміт, якщо станом на 24.02 він не перевищував 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт складав 3 тис. грн, з 27.02 вам будуть доступні 3 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була меншою ніж 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде складати 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт був 10 тис. грн, а ви використали 2 тис. грн, з 27.02, вам будуть доступні 5 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була понад 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде у сумі поточної заборгованості. Ви зможете користуватися ним у межах погашення.
3. Переглянути доступний ліміт ви зможете в додатку ПУМБ Online.
4. Ліміт буде доступним для розрахунків в торговельних мережах, інтернеті та при оплаті послуг у ПУМБ Online.
5. Можливість розрахунків через ApplePay/GooglePlay буде доступна після відновлення кредитного ліміту. Якщо ваша картка була видалена з ApplePay/GooglePlay, її необхідно додати самостійно
Ми продовжуємо працювати над можливими рішеннями щодо перегляду доступних лімітів. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.

+ КБ стирили.
Прораб
 
Повідомлень: 674
З нами з: 02.03.19
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  #<1 ... 52535455
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