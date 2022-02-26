Ferlakur написав:Из фб
Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного!
1. З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом активним клієнтам.
2. Ліміт буде розраховано індивідуально, а саме:
▫️ ми повертаємо повний попередній ліміт, якщо станом на 24.02 він не перевищував 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт складав 3 тис. грн, з 27.02 вам будуть доступні 3 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була меншою ніж 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде складати 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт був 10 тис. грн, а ви використали 2 тис. грн, з 27.02, вам будуть доступні 5 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була понад 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде у сумі поточної заборгованості. Ви зможете користуватися ним у межах погашення.
3. Переглянути доступний ліміт ви зможете в додатку ПУМБ Online.
4. Ліміт буде доступним для розрахунків в торговельних мережах, інтернеті та при оплаті послуг у ПУМБ Online.
5. Можливість розрахунків через ApplePay/GooglePlay буде доступна після відновлення кредитного ліміту. Якщо ваша картка була видалена з ApplePay/GooglePlay, її необхідно додати самостійно
Ми продовжуємо працювати над можливими рішеннями щодо перегляду доступних лімітів. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.
+ КБ стирили.