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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:01

  Ferlakur написав:Из фб

Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного!
1. З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом активним клієнтам.
2. Ліміт буде розраховано індивідуально, а саме:
▫️ ми повертаємо повний попередній ліміт, якщо станом на 24.02 він не перевищував 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт складав 3 тис. грн, з 27.02 вам будуть доступні 3 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була меншою ніж 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде складати 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт був 10 тис. грн, а ви використали 2 тис. грн, з 27.02, вам будуть доступні 5 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була понад 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде у сумі поточної заборгованості. Ви зможете користуватися ним у межах погашення.
3. Переглянути доступний ліміт ви зможете в додатку ПУМБ Online.
4. Ліміт буде доступним для розрахунків в торговельних мережах, інтернеті та при оплаті послуг у ПУМБ Online.
5. Можливість розрахунків через ApplePay/GooglePlay буде доступна після відновлення кредитного ліміту. Якщо ваша картка була видалена з ApplePay/GooglePlay, її необхідно додати самостійно
Ми продовжуємо працювати над можливими рішеннями щодо перегляду доступних лімітів. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.

+ КБ стирили.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:17

Re: ПУМБ

Може кому ця інформація стане в нагоді. Знімав з дебеток всекарта в банкоматі райфу. Дає по 1к на добу з картки, але тільки з візи. І вчора і позавчора так було. Чому з мастера відмова хз.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:44

Re: ПУМБ

  Прораб написав:+ КБ стирили.

Стырили 25 грн. Новый не начисляют.
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
ВIВ
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Повідомлень: 495
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Подякував: 10 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:18

  Ferlakur написав:Из фб

Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного!
1. З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом активним клієнтам.
2. Ліміт буде розраховано індивідуально, а саме:
▫️ ми повертаємо повний попередній ліміт, якщо станом на 24.02 він не перевищував 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт складав 3 тис. грн, з 27.02 вам будуть доступні 3 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була меншою ніж 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде складати 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт був 10 тис. грн, а ви використали 2 тис. грн, з 27.02, вам будуть доступні 5 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була понад 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде у сумі поточної заборгованості. Ви зможете користуватися ним у межах погашення.
3. Переглянути доступний ліміт ви зможете в додатку ПУМБ Online.
4. Ліміт буде доступним для розрахунків в торговельних мережах, інтернеті та при оплаті послуг у ПУМБ Online.
5. Можливість розрахунків через ApplePay/GooglePlay буде доступна після відновлення кредитного ліміту. Якщо ваша картка була видалена з ApplePay/GooglePlay, її необхідно додати самостійно
Ми продовжуємо працювати над можливими рішеннями щодо перегляду доступних лімітів. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.


Это смешно, тупо срезали лимиты, что такое 5000грн., если было допустим 50000грн., то при наличии рабочей кредитной задолженности, сейчас доступно 0., у меня доступно -50грн. :oops:
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:25

Re: ПУМБ

  Valeriy237 написав:Это смешно, тупо срезали лимиты, что такое 5000грн., если было допустим 50000грн., то при наличии рабочей кредитной задолженности, сейчас доступно 0., у меня доступно -50грн.
А попробуйте закинуть оте 50, и може вернут вам 5К лимиту
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:34

Valeriy237

У меня доступный кредитный лимит -6727.
Погасил на всякий случай. Теперь просто выбранный кредитный лимит. Правда сумма кривая прикрывая, как они считают не понятно. Срезали до 23301грн. :). Может в понедельник ещё чем-то придумают.
PUnder
 
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