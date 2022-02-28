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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:01

  Ferlakur написав:Из фб

Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного!
1. З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом активним клієнтам.
2. Ліміт буде розраховано індивідуально, а саме:
▫️ ми повертаємо повний попередній ліміт, якщо станом на 24.02 він не перевищував 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт складав 3 тис. грн, з 27.02 вам будуть доступні 3 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була меншою ніж 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде складати 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт був 10 тис. грн, а ви використали 2 тис. грн, з 27.02, вам будуть доступні 5 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була понад 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде у сумі поточної заборгованості. Ви зможете користуватися ним у межах погашення.
3. Переглянути доступний ліміт ви зможете в додатку ПУМБ Online.
4. Ліміт буде доступним для розрахунків в торговельних мережах, інтернеті та при оплаті послуг у ПУМБ Online.
5. Можливість розрахунків через ApplePay/GooglePlay буде доступна після відновлення кредитного ліміту. Якщо ваша картка була видалена з ApplePay/GooglePlay, її необхідно додати самостійно
Ми продовжуємо працювати над можливими рішеннями щодо перегляду доступних лімітів. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.

+ КБ стирили.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:17

Re: ПУМБ

Може кому ця інформація стане в нагоді. Знімав з дебеток всекарта в банкоматі райфу. Дає по 1к на добу з картки, але тільки з візи. І вчора і позавчора так було. Чому з мастера відмова хз.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:44

Re: ПУМБ

  Прораб написав:+ КБ стирили.

Стырили 25 грн. Новый не начисляют.
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:18

  Ferlakur написав:Из фб

Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного!
1. З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом активним клієнтам.
2. Ліміт буде розраховано індивідуально, а саме:
▫️ ми повертаємо повний попередній ліміт, якщо станом на 24.02 він не перевищував 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт складав 3 тис. грн, з 27.02 вам будуть доступні 3 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була меншою ніж 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде складати 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт був 10 тис. грн, а ви використали 2 тис. грн, з 27.02, вам будуть доступні 5 тис. грн;
▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була понад 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде у сумі поточної заборгованості. Ви зможете користуватися ним у межах погашення.
3. Переглянути доступний ліміт ви зможете в додатку ПУМБ Online.
4. Ліміт буде доступним для розрахунків в торговельних мережах, інтернеті та при оплаті послуг у ПУМБ Online.
5. Можливість розрахунків через ApplePay/GooglePlay буде доступна після відновлення кредитного ліміту. Якщо ваша картка була видалена з ApplePay/GooglePlay, її необхідно додати самостійно
Ми продовжуємо працювати над можливими рішеннями щодо перегляду доступних лімітів. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.


Это смешно, тупо срезали лимиты, что такое 5000грн., если было допустим 50000грн., то при наличии рабочей кредитной задолженности, сейчас доступно 0., у меня доступно -50грн. :oops:
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:25

Re: ПУМБ

  Valeriy237 написав:Это смешно, тупо срезали лимиты, что такое 5000грн., если было допустим 50000грн., то при наличии рабочей кредитной задолженности, сейчас доступно 0., у меня доступно -50грн.
А попробуйте закинуть оте 50, и може вернут вам 5К лимиту
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:34

Valeriy237

У меня доступный кредитный лимит -6727.
Погасил на всякий случай. Теперь просто выбранный кредитный лимит. Правда сумма кривая прикрывая, как они считают не понятно. Срезали до 23301грн. :). Может в понедельник ещё чем-то придумают.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:29

Re: ПУМБ

Так что с погашением кредитного лимита? Сотрудники банка, вы где? Сегодня последний день! На улицу носа не высунешь - постоянные обстрелы и бомбежка. Отделения и терминалы не работают. Неужели еще и будете драть проценты с людей, если они вовремя не погасят?! Онлайн поддержка банка не работает, никто ничего не отвечает.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:43

  yuri_m написав:Так что с погашением кредитного лимита? Сотрудники банка, вы где? Сегодня последний день! На улицу носа не высунешь - постоянные обстрелы и бомбежка. Отделения и терминалы не работают. Неужели еще и будете драть проценты с людей, если они вовремя не погасят?! Онлайн поддержка банка не работает, никто ничего не отвечает.

В онлайн банку погасити не можна?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:49

  Ukrainian написав:
  yuri_m написав:Так что с погашением кредитного лимита? Сотрудники банка, вы где? Сегодня последний день! На улицу носа не высунешь - постоянные обстрелы и бомбежка. Отделения и терминалы не работают. Неужели еще и будете драть проценты с людей, если они вовремя не погасят?! Онлайн поддержка банка не работает, никто ничего не отвечает.

В онлайн банку погасити не можна?

Из другого банка? Там нет нужной свободной суммы на дебетке. Наличку приходилось снимать, когда родных в тыл отправлял. Да и при погашении сумма будет зачислена только завтра, если сейчас закинуть.


P.S. Пришел ответ из банка:

Добрий день!

Згідно діючого законодавства банк не стягуватиме штрафів за прострочену заборгованість, не застосовуватиме підвищену відсоткову ставку за всіма кредитами.

Термін внесення обов’язкового платежу за кредитними картками, який наступає 28.02.2022, продовжено Банком на місяць без нарахування додаткових відсотків та комісій.

Нагадуємо, що по можливості поповнювати карту кредитну можна онлайн на нашому сайті.

Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!
yuri_m
 
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