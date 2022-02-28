Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного! 1. З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом активним клієнтам. 2. Ліміт буде розраховано індивідуально, а саме: ▫️ ми повертаємо повний попередній ліміт, якщо станом на 24.02 він не перевищував 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт складав 3 тис. грн, з 27.02 вам будуть доступні 3 тис. грн; ▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була меншою ніж 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде складати 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт був 10 тис. грн, а ви використали 2 тис. грн, з 27.02, вам будуть доступні 5 тис. грн; ▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була понад 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде у сумі поточної заборгованості. Ви зможете користуватися ним у межах погашення. 3. Переглянути доступний ліміт ви зможете в додатку ПУМБ Online. 4. Ліміт буде доступним для розрахунків в торговельних мережах, інтернеті та при оплаті послуг у ПУМБ Online. 5. Можливість розрахунків через ApplePay/GooglePlay буде доступна після відновлення кредитного ліміту. Якщо ваша картка була видалена з ApplePay/GooglePlay, її необхідно додати самостійно Ми продовжуємо працювати над можливими рішеннями щодо перегляду доступних лімітів. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.
Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного! 1. З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом активним клієнтам. 2. Ліміт буде розраховано індивідуально, а саме: ▫️ ми повертаємо повний попередній ліміт, якщо станом на 24.02 він не перевищував 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт складав 3 тис. грн, з 27.02 вам будуть доступні 3 тис. грн; ▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була меншою ніж 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде складати 5 тис. грн. Наприклад, якщо ваш ліміт був 10 тис. грн, а ви використали 2 тис. грн, з 27.02, вам будуть доступні 5 тис. грн; ▫️ якщо станом на 24.02 ваш ліміт перевищував 5 тис. грн, а заборгованість була понад 5 тис. грн, з 27.02 ліміт буде у сумі поточної заборгованості. Ви зможете користуватися ним у межах погашення. 3. Переглянути доступний ліміт ви зможете в додатку ПУМБ Online. 4. Ліміт буде доступним для розрахунків в торговельних мережах, інтернеті та при оплаті послуг у ПУМБ Online. 5. Можливість розрахунків через ApplePay/GooglePlay буде доступна після відновлення кредитного ліміту. Якщо ваша картка була видалена з ApplePay/GooglePlay, її необхідно додати самостійно Ми продовжуємо працювати над можливими рішеннями щодо перегляду доступних лімітів. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.
Это смешно, тупо срезали лимиты, что такое 5000грн., если было допустим 50000грн., то при наличии рабочей кредитной задолженности, сейчас доступно 0., у меня доступно -50грн.
У меня доступный кредитный лимит -6727. Погасил на всякий случай. Теперь просто выбранный кредитный лимит. Правда сумма кривая прикрывая, как они считают не понятно. Срезали до 23301грн. . Может в понедельник ещё чем-то придумают.
Так что с погашением кредитного лимита? Сотрудники банка, вы где? Сегодня последний день! На улицу носа не высунешь - постоянные обстрелы и бомбежка. Отделения и терминалы не работают. Неужели еще и будете драть проценты с людей, если они вовремя не погасят?! Онлайн поддержка банка не работает, никто ничего не отвечает.
yuri_m написав:Так что с погашением кредитного лимита? Сотрудники банка, вы где? Сегодня последний день! На улицу носа не высунешь - постоянные обстрелы и бомбежка. Отделения и терминалы не работают. Неужели еще и будете драть проценты с людей, если они вовремя не погасят?! Онлайн поддержка банка не работает, никто ничего не отвечает.
В онлайн банку погасити не можна?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
yuri_m написав:Так что с погашением кредитного лимита? Сотрудники банка, вы где? Сегодня последний день! На улицу носа не высунешь - постоянные обстрелы и бомбежка. Отделения и терминалы не работают. Неужели еще и будете драть проценты с людей, если они вовремя не погасят?! Онлайн поддержка банка не работает, никто ничего не отвечает.
В онлайн банку погасити не можна?
Из другого банка? Там нет нужной свободной суммы на дебетке. Наличку приходилось снимать, когда родных в тыл отправлял. Да и при погашении сумма будет зачислена только завтра, если сейчас закинуть.
P.S. Пришел ответ из банка:
Добрий день!
Згідно діючого законодавства банк не стягуватиме штрафів за прострочену заборгованість, не застосовуватиме підвищену відсоткову ставку за всіма кредитами.
Термін внесення обов’язкового платежу за кредитними картками, який наступає 28.02.2022, продовжено Банком на місяць без нарахування додаткових відсотків та комісій.
Нагадуємо, що по можливості поповнювати карту кредитну можна онлайн на нашому сайті.