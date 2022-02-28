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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 12:43
ПУМБ
Представитель ПУМБ, Грейс продлен или нет, рисковать идти искать возможность погасить или можно позже?
Додано: Пон 28 лют, 2022 13:50
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:17
В вэб-ИБ отображается НУЛЕВАЯ задолженность в грейсе и 0 по ОМП.
Т.е. ПУМБ продлил грейс до 30/03/22. Ничего гасить не нужно вааще.
А лимиты даа, порезал то текущей задолженности(
Слава Україні!
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