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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 12:43
Представитель ПУМБ, Грейс продлен или нет, рисковать идти искать возможность погасить или можно позже?
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практик
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Додано: Пон 28 лют, 2022 13:50
практик написав:
Представитель ПУМБ, Грейс продлен или нет, рисковать идти искать возможность погасить или можно позже?
Я погасив П2П з іншого банку, не кинеш, а потім до кого вчіпешся?! Самі вирішуйте((
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:17
практик написав:
Представитель ПУМБ, Грейс продлен или нет, рисковать идти искать возможность погасить или можно позже?
В вэб-ИБ отображается НУЛЕВАЯ задолженность в грейсе и 0 по ОМП.
Т.е. ПУМБ продлил грейс до 30/03/22. Ничего гасить не нужно вааще.
А лимиты даа, порезал то текущей задолженности(
Слава Україні!
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Додано: Вів 01 бер, 2022 11:20
За получение налички по картам в магазинах, например в АТБ, банк берет комиссию. В военное время можно было бы и не брать, хотя бы в тех городах, где отделения/банкоматы банка не работают. Т.к. больше ее снять негде, а за безнал работают не все.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:16
Шо тут по кредитным каникулам? От рыжего не ждать?
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Mathias
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:47
Mathias написав:
Шо тут по кредитным каникулам? От рыжего не ждать?
Он даже заработанный КБ с****.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:30
Вкрали 150 грн кешбеку.
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