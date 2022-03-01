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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

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ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:43

ПУМБ

Представитель ПУМБ, Грейс продлен или нет, рисковать идти искать возможность погасить или можно позже?
практик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 13:50

  практик написав:Представитель ПУМБ, Грейс продлен или нет, рисковать идти искать возможность погасить или можно позже?

Я погасив П2П з іншого банку, не кинеш, а потім до кого вчіпешся?! Самі вирішуйте((
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:17

  практик написав:Представитель ПУМБ, Грейс продлен или нет, рисковать идти искать возможность погасить или можно позже?

В вэб-ИБ отображается НУЛЕВАЯ задолженность в грейсе и 0 по ОМП.
Т.е. ПУМБ продлил грейс до 30/03/22. Ничего гасить не нужно вааще.

А лимиты даа, порезал то текущей задолженности(

Слава Україні!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 11:20

За получение налички по картам в магазинах, например в АТБ, банк берет комиссию. В военное время можно было бы и не брать, хотя бы в тех городах, где отделения/банкоматы банка не работают. Т.к. больше ее снять негде, а за безнал работают не все.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:16

Re: ПУМБ

Шо тут по кредитным каникулам? От рыжего не ждать?
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:47

  Mathias написав:Шо тут по кредитным каникулам? От рыжего не ждать?

Он даже заработанный КБ с****.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:30

Вкрали 150 грн кешбеку.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:06

Обновилось приложение - вернулся старый кэшбек. Новый не даёт пока выбирать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:21

  Vorlon написав:Обновилось приложение - вернулся старый кэшбек. Новый не даёт пока выбирать...


это нужно переустанавливать пумбу-онлайн? (так как пропасть раздел кешбека - то он пропал сам, а как возвратиться - то его пока нет в текущей версии)


апдейт:
ответ - да, переустановить.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:00

Re: ПУМБ

https://www.facebook.com/pumbua/posts/4400857703348693
S i m
 
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