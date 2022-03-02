И вывод сделали от 10 грн.
Принудительно остановить работу приложения и очистить его кеш.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:34
Re: ПУМБ
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:09
Щось у мене застосунок взагалі не відкривається.
Update: Відкрив на іншому смартфоні.
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