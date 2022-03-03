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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

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ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:34

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Обновилось приложение - вернулся старый кэшбек.
И вывод сделали от 10 грн.

  Alex2007 написав:это нужно переустанавливать пумбу-онлайн?
Принудительно остановить работу приложения и очистить его кеш.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:49

Новый кэшбек за март у всех нельзя выбрать из-за ошибки?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:09

Щось у мене застосунок взагалі не відкривається.

Update: Відкрив на іншому смартфоні.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:41

На кредитке увеличили лимит с 5 до 10 тысяч.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 13:51

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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:38

Re: ПУМБ

После снижения кредлимита на уровень задолженности, сегодня добавили +5000грн. кредлимиту, и на том спасибо.
По кэшбеку - появился а приложении, сам по себе, ничего не обновлял, вывел свободно на дебетную карту, минус налог, новый кэшбек на март уже не выбирается, недоступно.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:36

  Vorlon написав:Новый кэшбек за март у всех нельзя выбрать из-за ошибки?

да
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:50

Подскажите пожалуйста, с грнВсекарты снять наличку на кассе магазина с комиссией или без? На горячке сказали комиссии нет.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина v.pumb.ua/bctJvJ +банк ПУМБ(+100грн)
larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:27

Отдают ли валюту с карты? Или только обмен по 29.25 и снимать гривнами?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:39

  Hotab написав:Отдают ли валюту с карты? Или только обмен по 29.25 и снимать гривнами?

Сами то как думаете? Думаете валюта есть, ее много и ее свободно выдадут? Очень сомневаюсь :(
WallNutPen
 
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