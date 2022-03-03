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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:34
Vorlon написав:
Обновилось приложение - вернулся старый кэшбек.
И вывод сделали от 10 грн.
Alex2007 написав:
это нужно переустанавливать пумбу-онлайн?
Принудительно остановить работу приложения и очистить его кеш.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:49
Новый кэшбек за март у всех нельзя выбрать из-за ошибки?
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Додано: Сер 02 бер, 2022 12:09
Щось у мене застосунок взагалі не відкривається.
Update: Відкрив на іншому смартфоні.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 12:41
На кредитке увеличили лимит с 5 до 10 тысяч.
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Vorlon
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Додано: Сер 02 бер, 2022 13:51
S i m
Молодці!
Тримаймося!!!
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Додано: Сер 02 бер, 2022 15:38
После снижения кредлимита на уровень задолженности, сегодня добавили +5000грн. кредлимиту, и на том спасибо.
По кэшбеку - появился а приложении, сам по себе, ничего не обновлял, вывел свободно на дебетную карту, минус налог, новый кэшбек на март уже не выбирается, недоступно.
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Valeriy237
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Додано: Сер 02 бер, 2022 21:36
Vorlon написав:
Новый кэшбек за март у всех нельзя выбрать из-за ошибки?
да
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:50
Подскажите пожалуйста, с грнВсекарты снять наличку на кассе магазина с комиссией или без? На горячке сказали комиссии нет.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина v.pumb.ua/bctJvJ +банк ПУМБ(+100грн)
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larnic
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:27
Отдают ли валюту с карты? Или только обмен по 29.25 и снимать гривнами?
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Hotab
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:39
Hotab написав:
Отдают ли валюту с карты? Или только обмен по 29.25 и снимать гривнами?
Сами то как думаете? Думаете валюта есть, ее много и ее свободно выдадут? Очень сомневаюсь
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WallNutPen
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