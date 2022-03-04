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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

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ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:57

  WallNutPen написав:
  Hotab написав:Отдают ли валюту с карты? Или только обмен по 29.25 и снимать гривнами?

Сами то как думаете? Думаете валюта есть, ее много и ее свободно выдадут? Очень сомневаюсь :(

Согласно лимитов НБУ , до 30к грн , м.б.
В конце-концов люди и на жизнь что-то сдают.
Сейчас в оккупированном Херсоне вообще непонятная ситуация: наличку грн не снять, магазы продают за нал. Доллар не сдать, обменки не работают. И как быть? Это к тому, что порой и доллар не в радость.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:31

Hotab
Херсон повністю взяли?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:07

  V2 написав:Hotab
Херсон повністю взяли?

Я не там. Але так. По області є групи диврсагтів. Б'ють комунікації, наводять авіацію.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:04

Re: ПУМБ

Коллеги подскажите, какую сумму сразу можно сэпнуть на Альфу
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:33

вчера+сегодня хотели открыть карту е-пидтримка - выдавало ошибку
отправили скрин в кц, пришёл ответ: с 27,02 закрыта возможность оформления карт + минцифры с 26,02 закрыло реестры. 1000, которую должны были получить - будет переведена ВСУ
Только вот ровно вчера открыли карту в Привате...
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:22

Re: ПУМБ

карту может и можно открыть но реестр вакцинированных неделю закрыт
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:50

  wtf написав:карту может и можно открыть но реестр вакцинированных неделю закрыт

так даже карту нельзя открыть - вот же ж в чём непонятка ! Пример Привата приводил
Также поинтересуюсь: у кого ещё есть 1000 на карте - банк не списывал её в адрес ВСУ ?
Клаус
 
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