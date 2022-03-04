RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:57

  WallNutPen написав:
  Hotab написав:Отдают ли валюту с карты? Или только обмен по 29.25 и снимать гривнами?

Сами то как думаете? Думаете валюта есть, ее много и ее свободно выдадут? Очень сомневаюсь :(

Согласно лимитов НБУ , до 30к грн , м.б.
В конце-концов люди и на жизнь что-то сдают.
Сейчас в оккупированном Херсоне вообще непонятная ситуация: наличку грн не снять, магазы продают за нал. Доллар не сдать, обменки не работают. И как быть? Это к тому, что порой и доллар не в радость.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7296
З нами з: 15.02.09
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:31

Hotab
Херсон повністю взяли?
V2
4
 
Повідомлень: 7377
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:07

  V2 написав:Hotab
Херсон повністю взяли?

Я не там. Але так. По області є групи диврсагтів. Б'ють комунікації, наводять авіацію.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7296
З нами з: 15.02.09
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:04

Re: ПУМБ

Коллеги подскажите, какую сумму сразу можно сэпнуть на Альфу
тарасов
 
Повідомлень: 488
З нами з: 20.03.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:33

вчера+сегодня хотели открыть карту е-пидтримка - выдавало ошибку
отправили скрин в кц, пришёл ответ: с 27,02 закрыта возможность оформления карт + минцифры с 26,02 закрыло реестры. 1000, которую должны были получить - будет переведена ВСУ
Только вот ровно вчера открыли карту в Привате...
Клаус
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 04.10.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:22

Re: ПУМБ

карту может и можно открыть но реестр вакцинированных неделю закрыт
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:50

  wtf написав:карту может и можно открыть но реестр вакцинированных неделю закрыт

так даже карту нельзя открыть - вот же ж в чём непонятка ! Пример Привата приводил
Также поинтересуюсь: у кого ещё есть 1000 на карте - банк не списывал её в адрес ВСУ ?
Клаус
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 04.10.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:26

Re: ПУМБ

  тарасов написав:Коллеги подскажите, какую сумму сразу можно сэпнуть на Альфу

По сумме вроде 150К, но там же комиссия...
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.