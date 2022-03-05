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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:57
WallNutPen написав: Hotab написав:
Отдают ли валюту с карты? Или только обмен по 29.25 и снимать гривнами?
Сами то как думаете? Думаете валюта есть, ее много и ее свободно выдадут? Очень сомневаюсь
Согласно лимитов НБУ , до 30к грн , м.б.
В конце-концов люди и на жизнь что-то сдают.
Сейчас в оккупированном Херсоне вообще непонятная ситуация: наличку грн не снять, магазы продают за нал. Доллар не сдать, обменки не работают. И как быть? Это к тому, что порой и доллар не в радость.
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Hotab
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Додано: Чет 03 бер, 2022 18:31
Hotab
Херсон повністю взяли?
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V2
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Додано: Чет 03 бер, 2022 19:07
V2 написав:Hotab
Херсон повністю взяли?
Я не там. Але так. По області є групи диврсагтів. Б'ють комунікації, наводять авіацію.
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Hotab
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:04
Коллеги подскажите, какую сумму сразу можно сэпнуть на Альфу
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тарасов
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:33
вчера+сегодня хотели открыть карту е-пидтримка - выдавало ошибку
отправили скрин в кц, пришёл ответ: с 27,02 закрыта возможность оформления карт + минцифры с 26,02 закрыло реестры. 1000, которую должны были получить - будет переведена ВСУ
Только вот ровно вчера открыли карту в Привате...
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Клаус
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:22
карту может и можно открыть но реестр вакцинированных неделю закрыт
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
- 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
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wtf
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:50
wtf написав:
карту может и можно открыть но реестр вакцинированных неделю закрыт
так даже карту нельзя открыть - вот же ж в чём непонятка ! Пример Привата приводил
Также поинтересуюсь: у кого ещё есть 1000 на карте - банк не списывал её в адрес ВСУ ?
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Клаус
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:26
тарасов написав:
Коллеги подскажите, какую сумму сразу можно сэпнуть на Альфу
По сумме вроде 150К, но там же комиссия...
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
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Додано: Суб 05 бер, 2022 08:46
Судя по данным приложения (платеж льготного периода нужно внести дл 30.03), никаких кредитных каникул Ахметов не дает?
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