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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 11:24
Re: ПУМБ
Цікаво, спробував відправити гроші в додатку на карту Альфа-банку -технічна помилка. А Монобанк відправилося без питань.
Додано: Суб 05 бер, 2022 14:36
Re: ПУМБ
any4key, МПС карт какие?
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:55
Re: ПУМБ
Visa - Visa
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