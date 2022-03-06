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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 11:24

Re: ПУМБ

Цікаво, спробував відправити гроші в додатку на карту Альфа-банку -технічна помилка. А Монобанк відправилося без питань.
any4key
 
Повідомлень: 87
З нами з: 05.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:36

Re: ПУМБ

any4key, МПС карт какие?
Howl
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Повідомлень: 4348
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 811 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:55

Re: ПУМБ

Howl написав:any4key, МПС карт какие?
Visa - Visa
any4key
 
Повідомлень: 87
З нами з: 05.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 56575859
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ПУМБ (583)
06.03.2022 13:55
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