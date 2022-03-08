Додано: Вів 08 бер, 2022 10:33

Пост адресован представителю банка ПУИБ. Он здесь есть. Я являюсь клиентом банка с 2007 года. Всегда было положительное мнение о работе банка. И сегодня, 8 марта всё перечеркнуто одним тупейшим действием от ПУМБ-ы. Я захожу в вебверсию инет банкинга (вернее пытаюсь зайти) и вижу- "Сканируй, с качай, установи... " Вы чего, уверены что всем теперь от рождения выдаётся дыбильник в виде айхона13 или новитьного андроиду???

НЕТ у меня гаджета. Вернее есть, но на ПУМБ-е версия неподходит видети-ли.



Ах да всё так просто и весело, только у меня сейчас и интернета нет нормального, а так около 20Кбит/с (г.Харьков, тихо хоть ночьюсегодня было) и отделения не работают и х.з. когда заработают... И комендантский час и то отделение куда могу дойти (попытаться) находится в районе наверху. а там нехило прилететь в любой момент может.

Т.Е. я так был уверен что в трудную самую минуту у меня есть такой надёжный банк у которого главная задача- надёжность, а оно вот как. Дуй в магаз, покупай огрызок последний и тогда как нибудь пользуй интернет-банкинг от ПУМБ-ы... ОТСТОЙ.

Ну оператору конечно позвонил (с горем пополам)(спасибо 0800хххххх поддержки работает на случай отсутствия денег на счету)- ну вы поняли...

... банк пумбА ХОЧЕ (!!!) щоб уси корыстувалыся додатком.... да без проблем. выдайте мне гаджет и я буду пользоваться..

.....очикуйте 5 робочих днив.... занавес. отстой в квадрате....

чё делать- я хз совсем теперь от таких закидонов...