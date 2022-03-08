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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 11:24

Re: ПУМБ

Цікаво, спробував відправити гроші в додатку на карту Альфа-банку -технічна помилка. А Монобанк відправилося без питань.
any4key
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:36

Re: ПУМБ

any4key, МПС карт какие?
Howl
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Повідомлень: 4349
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Подякували: 811 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:55

Re: ПУМБ

Howl написав:any4key, МПС карт какие?
Visa - Visa
any4key
 
Повідомлень: 87
З нами з: 05.06.14
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Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:30

Пару дней по работе буду в Румынии, есть ли там возможность обналичить доллары с долларовой ПУМБы? Ситуация осложнена отсутствием физического пластика с собой, он на окупированной территории. Но карта привязана в телефоне. Интересуют именно $, местная валюта думаю не понадобится.
Какие варианты?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:51

  Hotab написав:Пару дней по работе буду в Румынии, есть ли там возможность обналичить доллары с долларовой ПУМБы? Ситуация осложнена отсутствием физического пластика с собой, он на окупированной территории. Но карта привязана в телефоне. Интересуют именно $, местная валюта думаю не понадобится.
Какие варианты?

В близлежащем отделении ПУМБа можно же новую карту получить, если Вы ещё в Украине.
lara_08
 
Повідомлень: 144
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:33

Re: ПУМБ

Пост адресован представителю банка ПУИБ. Он здесь есть. Я являюсь клиентом банка с 2007 года. Всегда было положительное мнение о работе банка. И сегодня, 8 марта всё перечеркнуто одним тупейшим действием от ПУМБ-ы. Я захожу в вебверсию инет банкинга (вернее пытаюсь зайти) и вижу- "Сканируй, с качай, установи... " Вы чего, уверены что всем теперь от рождения выдаётся дыбильник в виде айхона13 или новитьного андроиду???
НЕТ у меня гаджета. Вернее есть, но на ПУМБ-е версия неподходит видети-ли.

Ах да всё так просто и весело, только у меня сейчас и интернета нет нормального, а так около 20Кбит/с (г.Харьков, тихо хоть ночьюсегодня было) и отделения не работают и х.з. когда заработают... И комендантский час и то отделение куда могу дойти (попытаться) находится в районе наверху. а там нехило прилететь в любой момент может.
Т.Е. я так был уверен что в трудную самую минуту у меня есть такой надёжный банк у которого главная задача- надёжность, а оно вот как. Дуй в магаз, покупай огрызок последний и тогда как нибудь пользуй интернет-банкинг от ПУМБ-ы... ОТСТОЙ.
Ну оператору конечно позвонил (с горем пополам)(спасибо 0800хххххх поддержки работает на случай отсутствия денег на счету)- ну вы поняли...
... банк пумбА ХОЧЕ (!!!) щоб уси корыстувалыся додатком.... да без проблем. выдайте мне гаджет и я буду пользоваться..
.....очикуйте 5 робочих днив.... занавес. отстой в квадрате....
чё делать- я хз совсем теперь от таких закидонов...
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:25

  kirilll22 написав:... 8 марта всё перечеркнуто одним тупейшим действием от ПУМБ-ы. Я захожу в вебверсию инет банкинга (вернее пытаюсь зайти) и вижу- "Сканируй, с качай, установи... " ...

вот сейчас зашёл чрз комп - всё как прежде:тел/пароль/код.. никаких QR
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:37

  Клаус написав:
  kirilll22 написав:... 8 марта всё перечеркнуто одним тупейшим действием от ПУМБ-ы. Я захожу в вебверсию инет банкинга (вернее пытаюсь зайти) и вижу- "Сканируй, с качай, установи... " ...

вот сейчас зашёл чрз комп - всё как прежде:тел/пароль/код.. никаких QR

Очевидно, что это та ситуация, о которой тут писали ранее: ПУМБ заблокировал доступ в вэб версию всем кто не заходил в нее 3 месяца. Те кто заходил - доступ имеют, остальных банк послал на ... мобильное приложение
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:52

ПУМБ

А какой номер поддержки 0800..?
практик
 
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  #<1 ... 56575859
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