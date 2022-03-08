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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:30
Пару дней по работе буду в Румынии, есть ли там возможность обналичить доллары с долларовой ПУМБы? Ситуация осложнена отсутствием физического пластика с собой, он на окупированной территории. Но карта привязана в телефоне. Интересуют именно $, местная валюта думаю не понадобится.
Какие варианты?
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Hotab
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:51
Hotab написав:
Пару дней по работе буду в Румынии, есть ли там возможность обналичить доллары с долларовой ПУМБы? Ситуация осложнена отсутствием физического пластика с собой, он на окупированной территории. Но карта привязана в телефоне. Интересуют именно $, местная валюта думаю не понадобится.
Какие варианты?
В близлежащем отделении ПУМБа можно же новую карту получить, если Вы ещё в Украине.
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lara_08
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Додано: Вів 08 бер, 2022 10:33
Пост адресован представителю банка ПУИБ. Он здесь есть. Я являюсь клиентом банка с 2007 года. Всегда было положительное мнение о работе банка. И сегодня, 8 марта всё перечеркнуто одним тупейшим действием от ПУМБ-ы. Я захожу в вебверсию инет банкинга (вернее пытаюсь зайти) и вижу- "Сканируй, с качай, установи... " Вы чего, уверены что всем теперь от рождения выдаётся дыбильник в виде айхона13 или новитьного андроиду???
НЕТ у меня гаджета. Вернее есть, но на ПУМБ-е версия неподходит видети-ли.
Ах да всё так просто и весело, только у меня сейчас и интернета нет нормального, а так около 20Кбит/с (г.Харьков, тихо хоть ночьюсегодня было) и отделения не работают и х.з. когда заработают... И комендантский час и то отделение куда могу дойти (попытаться) находится в районе наверху. а там нехило прилететь в любой момент может.
Т.Е. я так был уверен что в трудную самую минуту у меня есть такой надёжный банк у которого главная задача- надёжность, а оно вот как. Дуй в магаз, покупай огрызок последний и тогда как нибудь пользуй интернет-банкинг от ПУМБ-ы... ОТСТОЙ.
Ну оператору конечно позвонил (с горем пополам)(спасибо 0800хххххх поддержки работает на случай отсутствия денег на счету)- ну вы поняли...
... банк пумбА ХОЧЕ (!!!) щоб уси корыстувалыся додатком.... да без проблем. выдайте мне гаджет и я буду пользоваться..
.....очикуйте 5 робочих днив.... занавес. отстой в квадрате....
чё делать- я хз совсем теперь от таких закидонов...
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kirilll22
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Додано: Вів 08 бер, 2022 11:25
kirilll22 написав:
... 8 марта всё перечеркнуто одним тупейшим действием от ПУМБ-ы. Я захожу в вебверсию инет банкинга (вернее пытаюсь зайти) и вижу- "Сканируй, с качай, установи... " ...
вот сейчас зашёл чрз комп - всё как прежде:тел/пароль/код.. никаких QR
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Клаус
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Додано: Вів 08 бер, 2022 11:37
Клаус написав: kirilll22 написав:
... 8 марта всё перечеркнуто одним тупейшим действием от ПУМБ-ы. Я захожу в вебверсию инет банкинга (вернее пытаюсь зайти) и вижу- "Сканируй, с качай, установи... " ...
вот сейчас зашёл чрз комп - всё как прежде:тел/пароль/код.. никаких QR
Очевидно, что это та ситуация, о которой тут писали ранее: ПУМБ заблокировал доступ в вэб версию всем кто не заходил в нее 3 месяца. Те кто заходил - доступ имеют, остальных банк послал на ... мобильное приложение
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WallNutPen
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Додано: Вів 08 бер, 2022 11:52
А какой номер поддержки 0800..?
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практик
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:12
практик написав:
А какой номер поддержки 0800..?
нема
юзайте под любого ОпСоСа
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
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Amethyst
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:44
А куда же звонил уважаемый kirilll
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практик
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