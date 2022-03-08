Пару дней по работе буду в Румынии, есть ли там возможность обналичить доллары с долларовой ПУМБы? Ситуация осложнена отсутствием физического пластика с собой, он на окупированной территории. Но карта привязана в телефоне. Интересуют именно $, местная валюта думаю не понадобится. Какие варианты?
Hotab написав:Пару дней по работе буду в Румынии, есть ли там возможность обналичить доллары с долларовой ПУМБы? Ситуация осложнена отсутствием физического пластика с собой, он на окупированной территории. Но карта привязана в телефоне. Интересуют именно $, местная валюта думаю не понадобится. Какие варианты?
В близлежащем отделении ПУМБа можно же новую карту получить, если Вы ещё в Украине.
Пост адресован представителю банка ПУИБ. Он здесь есть. Я являюсь клиентом банка с 2007 года. Всегда было положительное мнение о работе банка. И сегодня, 8 марта всё перечеркнуто одним тупейшим действием от ПУМБ-ы. Я захожу в вебверсию инет банкинга (вернее пытаюсь зайти) и вижу- "Сканируй, с качай, установи... " Вы чего, уверены что всем теперь от рождения выдаётся дыбильник в виде айхона13 или новитьного андроиду??? НЕТ у меня гаджета. Вернее есть, но на ПУМБ-е версия неподходит видети-ли.
Ах да всё так просто и весело, только у меня сейчас и интернета нет нормального, а так около 20Кбит/с (г.Харьков, тихо хоть ночьюсегодня было) и отделения не работают и х.з. когда заработают... И комендантский час и то отделение куда могу дойти (попытаться) находится в районе наверху. а там нехило прилететь в любой момент может. Т.Е. я так был уверен что в трудную самую минуту у меня есть такой надёжный банк у которого главная задача- надёжность, а оно вот как. Дуй в магаз, покупай огрызок последний и тогда как нибудь пользуй интернет-банкинг от ПУМБ-ы... ОТСТОЙ. Ну оператору конечно позвонил (с горем пополам)(спасибо 0800хххххх поддержки работает на случай отсутствия денег на счету)- ну вы поняли... ... банк пумбА ХОЧЕ (!!!) щоб уси корыстувалыся додатком.... да без проблем. выдайте мне гаджет и я буду пользоваться.. .....очикуйте 5 робочих днив.... занавес. отстой в квадрате.... чё делать- я хз совсем теперь от таких закидонов...
kirilll22 написав:... 8 марта всё перечеркнуто одним тупейшим действием от ПУМБ-ы. Я захожу в вебверсию инет банкинга (вернее пытаюсь зайти) и вижу- "Сканируй, с качай, установи... " ...
вот сейчас зашёл чрз комп - всё как прежде:тел/пароль/код.. никаких QR
Очевидно, что это та ситуация, о которой тут писали ранее: ПУМБ заблокировал доступ в вэб версию всем кто не заходил в нее 3 месяца. Те кто заходил - доступ имеют, остальных банк послал на ... мобильное приложение
практик с мобильного номера киевстар по тому что он открыл всем бесплатно внутрисетевые звонки на номер 096 29 07290. а так всё норм- на счету 0, техподдержка ПУМБы - в рельсу.. ЗЫ респект оператору, как он относся к моему, мягко говоря стресовому обращению . это для неверующих спидтест
Востаннє редагувалось kirilll22 в Вів 08 бер, 2022 15:12, всього редагувалось 1 раз.