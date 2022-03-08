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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 15:15
Re: ПУМБ
Так что с ПУМБ-ой в разведку не ходят. Подведёт в самый тяжлый момент. РЫ похоже режим тишины закончился- 2 бабаха....
Додано: Вів 08 бер, 2022 15:19
практик вы не поняли. там же написано, что "ну вы поняли." т.е никакого. у меня есть 80800 309 020 но это успешное продвижение додаткив и спам-реклама, а не поддержка. бизнес, только бизнес.. есть 0800 для рекламы, но нет для клиентов... так держать, пумбА!
Додано: Вів 08 бер, 2022 15:21
Додано: Вів 08 бер, 2022 15:29
Re: ПУМБ
это точно. откровенно ПОСЛАЛ.
уВ. Представитель банка. когда у вас закончится выходной и вы прочтёте- не пишите, что вам сумно за сложившуюся ситуацию, что вам жаль и такоебла-бла-бла.. а подумайте с своим начальством, может всётаки нужно подумать просто о людях, что они могут оказаться в ситуации кому никому не желаю, а не о продвижению своего недододатку любыми способами, иногда противоречащими здравому смыслу? не?? Ну ладно, депозиты нелзя открыть новые - схавали, но ограничить полностью. И что, на андроид V 4.4 хотябы сделать свой недододаток- религия не позволяет?
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