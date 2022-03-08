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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.6 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:15

Re: ПУМБ

Так что с ПУМБ-ой в разведку не ходят. Подведёт в самый тяжлый момент. РЫ похоже режим тишины закончился- 2 бабаха....
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:19

практик вы не поняли. там же написано, что "ну вы поняли." т.е никакого. у меня есть 80800 309 020 но это успешное продвижение додаткив и спам-реклама, а не поддержка. бизнес, только бизнес.. есть 0800 для рекламы, но нет для клиентов... так держать, пумбА!
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:21

  WallNutPen написав:...ПУМБ заблокировал доступ в вэб версию всем кто не заходил в нее 3 месяца. Те кто заходил - доступ имеют, остальных банк послал на ... мобильное приложение

Оператор сказал - 1 месяц "невхождения" и ву аля. бо банк хоче....
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:29

Re: ПУМБ

  WallNutPen написав:остальных банк послал на

это точно. откровенно ПОСЛАЛ.
уВ. Представитель банка. когда у вас закончится выходной и вы прочтёте- не пишите, что вам сумно за сложившуюся ситуацию, что вам жаль и такоебла-бла-бла.. а подумайте с своим начальством, может всётаки нужно подумать просто о людях, что они могут оказаться в ситуации кому никому не желаю, а не о продвижению своего недододатку любыми способами, иногда противоречащими здравому смыслу? не?? Ну ладно, депозиты нелзя открыть новые - схавали, но ограничить полностью. И что, на андроид V 4.4 хотябы сделать свой недододаток- религия не позволяет?
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:11

kirilll22
Доброго дня.
Мобільний додаток стоврений для полегшення нашим клієнтам роботи з продуктами банку.
Якщо ви не маєте змогу ним скористатись зверніться на гарячу лінію, озвучте своє питання там Вам з радістю допоможуть
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:19

PUMB С 8 марта вас! Спасибо
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:23

  PUMB написав:kirilll22
... для полегшення нашим клієнтам..

Вы даже не представляете как мне полегчало с вашим НЕДОДОДАТКОМ...
на линию конечно звернутыся можно, якщо э гроши на счету. А чтоб они появились, надо зайти в инет банкинг, а чтоб зайти, нужно звернутыся, а грошей немае..
А ну ка, решите этот ребус с двумя соснами.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:59

kirilll22
Якщо Ваше питання ще не було вирішине, может написати нам в ЛС свої дані та саму суть звернення, щоб ми могли Вам оперативно допомогти без додатків та дзвінків.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:26

  PUMB написав:kirilll22
Якщо Ваше питання ще не було вирішине, может написати нам в ЛС свої дані та саму суть звернення, щоб ми могли Вам оперативно допомогти без додатків та дзвінків.


питання ще не було вирішине.
написати нам для начала нужно набрать необходимое кол-во сообщений
саму суть вы издеваетесь??? я со вчерашнего вечера вижу это.


Зображення
вместо привычных для меня буковок и циферек.
и во время этого могу только могу смотреть на чашку с логотипом ПУМБ, которую мне вручили за использование инет банкинга в далёком 2009 году((
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 21:50

  kirilll22 написав:и во время этого могу только могу смотреть на чашку с логотипом ПУМБ, которую мне вручили за использование инет банкинга в далёком 2009 году((

Така цінна річ, що ви з нею вирішили ховатися у підвалі?
klug
 
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