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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 23:12
klug это что было в вашем посыле? смешно вам?
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kirilll22
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Додано: Сер 09 бер, 2022 00:04
kirilll22 написав:klug
это что было в вашем посыле? смешно вам?
Допомагаю вам набити пости
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