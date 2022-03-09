|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 15:15
Re: ПУМБ
Так что с ПУМБ-ой в разведку не ходят. Подведёт в самый тяжлый момент. РЫ похоже режим тишины закончился- 2 бабаха....
Додано: Вів 08 бер, 2022 15:19
практик вы не поняли. там же написано, что "ну вы поняли." т.е никакого. у меня есть 80800 309 020 но это успешное продвижение додаткив и спам-реклама, а не поддержка. бизнес, только бизнес.. есть 0800 для рекламы, но нет для клиентов... так держать, пумбА!
Додано: Вів 08 бер, 2022 15:21
Додано: Вів 08 бер, 2022 15:29
Re: ПУМБ
это точно. откровенно ПОСЛАЛ.
уВ. Представитель банка. когда у вас закончится выходной и вы прочтёте- не пишите, что вам сумно за сложившуюся ситуацию, что вам жаль и такоебла-бла-бла.. а подумайте с своим начальством, может всётаки нужно подумать просто о людях, что они могут оказаться в ситуации кому никому не желаю, а не о продвижению своего недододатку любыми способами, иногда противоречащими здравому смыслу? не?? Ну ладно, депозиты нелзя открыть новые - схавали, но ограничить полностью. И что, на андроид V 4.4 хотябы сделать свой недододаток- религия не позволяет?
Додано: Вів 08 бер, 2022 17:11
kirilll22
Доброго дня.
Мобільний додаток стоврений для полегшення нашим клієнтам роботи з продуктами банку.
Якщо ви не маєте змогу ним скористатись зверніться на гарячу лінію, озвучте своє питання там Вам з радістю допоможуть
Додано: Вів 08 бер, 2022 17:23
Вы даже не представляете как мне полегчало с вашим НЕДОДОДАТКОМ...
на линию конечно звернутыся можно, якщо э гроши на счету. А чтоб они появились, надо зайти в инет банкинг, а чтоб зайти, нужно звернутыся, а грошей немае..
А ну ка, решите этот ребус с двумя соснами.
Додано: Вів 08 бер, 2022 17:59
kirilll22
Якщо Ваше питання ще не було вирішине, может написати нам в ЛС свої дані та саму суть звернення, щоб ми могли Вам оперативно допомогти без додатків та дзвінків.
Додано: Вів 08 бер, 2022 18:26
питання ще не було вирішине.
написати нам для начала нужно набрать необходимое кол-во сообщений
саму суть вы издеваетесь??? я со вчерашнего вечера вижу это.
вместо привычных для меня буковок и циферек.
и во время этого могу только могу смотреть на чашку с логотипом ПУМБ, которую мне вручили за использование инет банкинга в далёком 2009 году((
Додано: Сер 09 бер, 2022 09:20
kirilll22
Так, зараз вхід до веб версії мають тільки активні користувачі, але поступово всіх буде переведено на додаток. Для клієнтів які зовсім не заходили або хто не заходив більше 90 днів немає змоги скористуватись, веб версією.
Якщо у Вас немає змоги ним скористуватись, чи не можете подзвонити на гарячу лінію, ми й пропуноємо Вам написати що саме у Вас не працює (переказ, оплати), щоб ми змогли Вам допомогти вирішити питання.
|