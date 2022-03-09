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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.6 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:15

Re: ПУМБ

Так что с ПУМБ-ой в разведку не ходят. Подведёт в самый тяжлый момент. РЫ похоже режим тишины закончился- 2 бабаха....
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:19

практик вы не поняли. там же написано, что "ну вы поняли." т.е никакого. у меня есть 80800 309 020 но это успешное продвижение додаткив и спам-реклама, а не поддержка. бизнес, только бизнес.. есть 0800 для рекламы, но нет для клиентов... так держать, пумбА!
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:21

  WallNutPen написав:...ПУМБ заблокировал доступ в вэб версию всем кто не заходил в нее 3 месяца. Те кто заходил - доступ имеют, остальных банк послал на ... мобильное приложение

Оператор сказал - 1 месяц "невхождения" и ву аля. бо банк хоче....
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:29

Re: ПУМБ

  WallNutPen написав:остальных банк послал на

это точно. откровенно ПОСЛАЛ.
уВ. Представитель банка. когда у вас закончится выходной и вы прочтёте- не пишите, что вам сумно за сложившуюся ситуацию, что вам жаль и такоебла-бла-бла.. а подумайте с своим начальством, может всётаки нужно подумать просто о людях, что они могут оказаться в ситуации кому никому не желаю, а не о продвижению своего недододатку любыми способами, иногда противоречащими здравому смыслу? не?? Ну ладно, депозиты нелзя открыть новые - схавали, но ограничить полностью. И что, на андроид V 4.4 хотябы сделать свой недододаток- религия не позволяет?
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:11

kirilll22
Доброго дня.
Мобільний додаток стоврений для полегшення нашим клієнтам роботи з продуктами банку.
Якщо ви не маєте змогу ним скористатись зверніться на гарячу лінію, озвучте своє питання там Вам з радістю допоможуть
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:19

PUMB С 8 марта вас! Спасибо
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:23

  PUMB написав:kirilll22
... для полегшення нашим клієнтам..

Вы даже не представляете как мне полегчало с вашим НЕДОДОДАТКОМ...
на линию конечно звернутыся можно, якщо э гроши на счету. А чтоб они появились, надо зайти в инет банкинг, а чтоб зайти, нужно звернутыся, а грошей немае..
А ну ка, решите этот ребус с двумя соснами.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:59

kirilll22
Якщо Ваше питання ще не було вирішине, может написати нам в ЛС свої дані та саму суть звернення, щоб ми могли Вам оперативно допомогти без додатків та дзвінків.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 18:26

  PUMB написав:kirilll22
Якщо Ваше питання ще не було вирішине, может написати нам в ЛС свої дані та саму суть звернення, щоб ми могли Вам оперативно допомогти без додатків та дзвінків.


питання ще не було вирішине.
написати нам для начала нужно набрать необходимое кол-во сообщений
саму суть вы издеваетесь??? я со вчерашнего вечера вижу это.


Зображення
вместо привычных для меня буковок и циферек.
и во время этого могу только могу смотреть на чашку с логотипом ПУМБ, которую мне вручили за использование инет банкинга в далёком 2009 году((
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 09:20

kirilll22
Так, зараз вхід до веб версії мають тільки активні користувачі, але поступово всіх буде переведено на додаток. Для клієнтів які зовсім не заходили або хто не заходив більше 90 днів немає змоги скористуватись, веб версією.
Якщо у Вас немає змоги ним скористуватись, чи не можете подзвонити на гарячу лінію, ми й пропуноємо Вам написати що саме у Вас не працює (переказ, оплати), щоб ми змогли Вам допомогти вирішити питання.
PUMB
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