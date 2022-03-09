kirilll22
Також Ви можете задати питання на самому сайті ПУМБ, натиснувши "Зворотній зв'язок"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 09:27
kirilll22
Також Ви можете задати питання на самому сайті ПУМБ, натиснувши "Зворотній зв'язок"
Додано: Сер 09 бер, 2022 10:57
PUMB У м.не Ничого не працюе. Вы вообше хоть читаете что я пишу .
Но похоже нет.
Или вы там сидите и прикалываетесь? Так мне тут , под помбёжками, не очень смешно. Даже мобилку пополнить на несчастные 50 гр. оказалось невозможно из-за пумбовского недододатку...
Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 бер, 2022 10:59
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:07
kirilll22
Хватит спамить в группу! Вам же написали варианты обращения
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:15
arkavs Спасибо за ваш очень ценный совет, но он не решает мою проблему. и это, слово "группа" кое что проясняет. Вы из Вконтакта или однокласников? У меня вопрос к представителю банка, а не к вам. ВЫ можете помочь- я с удовольствием её прийму. Спасибо.
ЗЫ или вы тоже не читаете и не поняли, что я на данный сднлал ВСЕ доступные варианты обращения и везде на данный момент , мягко говоря, тупо послан.
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