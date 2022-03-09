kirilll22
Також Ви можете задати питання на самому сайті ПУМБ, натиснувши "Зворотній зв'язок"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 09:27
kirilll22
Також Ви можете задати питання на самому сайті ПУМБ, натиснувши "Зворотній зв'язок"
Додано: Сер 09 бер, 2022 10:57
del / возможность отправки вЛС пумб появилась
Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 11:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 09 бер, 2022 10:59
del/ возможность общения в лс с представителем появилась.
удалите
Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:07
kirilll22
Хватит спамить в группу! Вам же написали варианты обращения
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:15
arkavs Спасибо за ваш очень ценный совет, но он не решает мою проблему. и это, слово "группа" кое что проясняет. Вы из Вконтакта или однокласников? У меня вопрос к представителю банка, а не к вам. ВЫ можете помочь- я с удовольствием её прийму. Спасибо.
ЗЫ или вы тоже не читаете и не поняли, что я на данный сднлал ВСЕ доступные варианты обращения и везде на данный момент , мягко говоря, тупо послан.
Или вы не в курсе, что для того чтоб была возможность отправки сообщения в ЛС представителб, мне необходимо на форуме написать , по памяти 15 сообщений? Мою старыую регистрацию 2009года этого форума удалили. Ну по крайней мере я не смог по ней зайти сюда. Понятно теперь вам?
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:19
PUMB прохання не робити таких дурниць. Далеко не всім та мобільна версія потрібна і нию користуються - ви ще залиште клієнтів без доступу до банкінгу через такі рішення . Перший раз бачу щоб банк бажав відмовитись від- стабільної веб- версії ....дурість якась...
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:24
Вот именно. Нет доступа к единственно возможному средству оплаты в моём случае в данное время.
Похоже придётся голосовать ногами из этого недоразумения, когда он так подвёл меня. Прошло больше суток- им до лампады на мои звернення. Ну ладно. закончатся обстрелы, откроется отделение- попрощаюсь с этой конторой после 16 лет . IMPRINTER-а (кажется такой ник) надо было совет слушать и валить с него, еслт им непонятно, что дыбильник не может априори быть ЕДИНСТВЕННЫМ средством доступа. Банальное- упал и разбился дисплей ... и шо? всё- приплыли. Ах да, наверное для тех кто придумал этот идиотизм 500 баксов это пыль...они могут позволить десяток их иметь. У меня леново s580 и я не собираюсь ради "хоче пумб" его менять. тем более сейчас это невозможно
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:40
Re: ПУМБ
Ответ в ЛС просто убил..
Что я хочу? Я хочу посмотреть что с моими депозитами и пополнить мобильный телефон на 70 гр.
Абздец... взяли и тупо кинули. Да, я заходил в прошлом году. Вы, что предупредили меня о таких изменениях? НЕТ. Тыхенько прибили доступ и досвидос. Або качай ваш НЕДОДОДАТОК. аГА. УЖЕ БИГУ-СПАТЫКАЮСЮ ПОКУПАТО НОВЫЙ ДЫБМЛЬНИК РАДИ ВАШЕЙ ЗАБАГАНКЫ... Я думал бегемот дно, но пумб оказался мегаднише
Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:42
Сочувствую вам, но не понимаю о каких 500 баксах речь? Это вы про стоимость телефона? Ваш с андроидом 4.4 стоил столько? Я понимаю что у каждого свой уровень доходов но использовать подобный "аппарат" который уже не поддерживается для банковских приложений ИМХО попросту не безопасно.
С другой стороны - я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее. Но считаю что банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов. Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами. Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный. В конце концов банк может поставить вопрос и по другому - а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:50
на мой тел не ставится их додаток, а сейчас для меня даже 100 долл.- деньги которые я не могу выбросить ради нового китайского тел. И это не главное. Именно в данное время пумб подвёл так, что просто задница..
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