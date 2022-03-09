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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 59606162> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.6 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 7% 1 2- Погане. Некомпетентне. 7% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 43% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 3 Всього голосів : 14 Додано: Сер 09 бер, 2022 09:27 kirilll22

Також Ви можете задати питання на самому сайті ПУМБ, натиснувши "Зворотній зв'язок" PUMB

Представник банку Повідомлень: 2727 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 171 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2022 10:57 del / возможность отправки вЛС пумб появилась Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 11:29, всього редагувалось 2 разів. kirilll22 Повідомлень: 17 З нами з: 08.03.22 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2022 10:59 del/ возможность общения в лс с представителем появилась.

удалите Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 11:31, всього редагувалось 1 раз. kirilll22 Повідомлень: 17 З нами з: 08.03.22 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2022 11:07 kirilll22

Хватит спамить в группу! Вам же написали варианты обращения arkavs

Повідомлень: 431 З нами з: 11.06.15 Подякував: 796 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2022 11:15 arkavs Спасибо за ваш очень ценный совет, но он не решает мою проблему. и это, слово "группа" кое что проясняет. Вы из Вконтакта или однокласников? У меня вопрос к представителю банка, а не к вам. ВЫ можете помочь- я с удовольствием её прийму. Спасибо.

ЗЫ или вы тоже не читаете и не поняли, что я на данный сднлал ВСЕ доступные варианты обращения и везде на данный момент , мягко говоря, тупо послан.

Или вы не в курсе, что для того чтоб была возможность отправки сообщения в ЛС представителб, мне необходимо на форуме написать , по памяти 15 сообщений? Мою старыую регистрацию 2009года этого форума удалили. Ну по крайней мере я не смог по ней зайти сюда. Понятно теперь вам? kirilll22 Повідомлень: 17 З нами з: 08.03.22 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2022 18:19 PUMB прохання не робити таких дурниць. Далеко не всім та мобільна версія потрібна і нию користуються - ви ще залиште клієнтів без доступу до банкінгу через такі рішення . Перший раз бачу щоб банк бажав відмовитись від- стабільної веб- версії ....дурість якась... -VICTOR-

Повідомлень: 7203 З нами з: 15.08.12 Подякував: 388 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2022 18:24 -VICTOR- написав: PUMB прохання не робити таких дурниць. Далеко не всім та мобільна версія потрібна і нию користуються - ви ще залиште клієнтів без доступу до банкінгу через такі рішення . Перший раз бачу щоб банк бажав відмовитись від- стабільної веб- версії ....дурість якась... прохання не робити таких дурниць. Далеко не всім та мобільна версія потрібна і нию користуються -щеклієнтів. Перший раз бачу щоб банк бажав відмовитись від- стабільної веб- версії ....дурість якась...

Вот именно. Нет доступа к единственно возможному средству оплаты в моём случае в данное время.

Похоже придётся голосовать ногами из этого недоразумения, когда он так подвёл меня. Прошло больше суток- им до лампады на мои звернення. Ну ладно. закончатся обстрелы, откроется отделение- попрощаюсь с этой конторой после 16 лет . IMPRINTER-а (кажется такой ник) надо было совет слушать и валить с него, еслт им непонятно, что дыбильник не может априори быть ЕДИНСТВЕННЫМ средством доступа. Банальное- упал и разбился дисплей ... и шо? всё- приплыли. Ах да, наверное для тех кто придумал этот идиотизм 500 баксов это пыль...они могут позволить десяток их иметь. У меня леново s580 и я не собираюсь ради "хоче пумб" его менять. тем более сейчас это невозможно Вот именно. Нет доступа к единственно возможному средству оплаты в моём случае в данное время.Похоже придётся голосовать ногами из этого недоразумения, когда он так подвёл меня. Прошло больше суток- им до лампады на мои звернення. Ну ладно. закончатся обстрелы, откроется отделение- попрощаюсь с этой конторой после 16 лет .-а (кажется такой ник) надо было совет слушать и валить с него, еслт им непонятно, что дыбильник не может априори быть ЕДИНСТВЕННЫМ средством доступа. Банальное- упал и разбился дисплей ... и шо? всё- приплыли. Ах да, наверное для тех кто придумал этот идиотизм 500 баксов это пыль...они могут позволить десяток их иметь. У меня леново s580 и я не собираюсь ради "хоче пумб" его менять. тем более сейчас это невозможно kirilll22 Повідомлень: 17 З нами з: 08.03.22 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2022 18:40 Re: ПУМБ

Что я хочу? Я хочу посмотреть что с моими депозитами и пополнить мобильный телефон на 70 гр.

Абздец... взяли и тупо кинули. Да, я заходил в прошлом году. Вы, что предупредили меня о таких изменениях? НЕТ. Тыхенько прибили доступ и досвидос. Або качай ваш НЕДОДОДАТОК. аГА. УЖЕ БИГУ-СПАТЫКАЮСЮ ПОКУПАТО НОВЫЙ ДЫБМЛЬНИК РАДИ ВАШЕЙ ЗАБАГАНКЫ... Я думал бегемот дно, но пумб оказался мегаднише

ЗС инн я не помню а оригинал с паспортом сейчас в железном ящике в подвале. бомбят .. Фамилии вам не достаточно с кодовым словом и № "хвынансового телэхвона"? Ответ в ЛС просто убил..Что я хочу? Я хочу посмотреть что с моими депозитами и пополнить мобильный телефон на 70 гр.Абздец... взяли и тупо кинули. Да, я заходил в прошлом году. Вы, что предупредили меня о таких изменениях? НЕТ. Тыхенько прибили доступ и досвидос. Або качай ваш. аГА. УЖЕ БИГУ-СПАТЫКАЮСЮ ПОКУПАТО НОВЫЙ ДЫБМЛЬНИК РАДИ ВАШЕЙ ЗАБАГАНКЫ... Я думал бегемот дно, но пумб оказался мегаднишеЗС инн я не помню а оригинал с паспортом сейчас в железном ящике в подвале. бомбят .. Фамилии вам не достаточно с кодовым словом и № "хвынансового телэхвона"? Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 19:12, всього редагувалось 2 разів. kirilll22 Повідомлень: 17 З нами з: 08.03.22 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2022 18:42 kirilll22 написав: -VICTOR- написав: PUMB прохання не робити таких дурниць. Далеко не всім та мобільна версія потрібна і нию користуються - ви ще залиште клієнтів без доступу до банкінгу через такі рішення . Перший раз бачу щоб банк бажав відмовитись від- стабільної веб- версії ....дурість якась... прохання не робити таких дурниць. Далеко не всім та мобільна версія потрібна і нию користуються -щеклієнтів. Перший раз бачу щоб банк бажав відмовитись від- стабільної веб- версії ....дурість якась...

Вот именно. Нет доступа к единственно возможному средству оплаты в моём случае в данное время.

Похоже придётся голосовать ногами из этого недоразумения, когда он так подвёл меня. Прошло больше суток- им до лампады на мои звернення. Ну ладно. закончатся обстрелы, откроется отделение- попрощаюсь с этой конторой после 16 лет . IMPRINTER-а (кажется такой ник) надо было совет слушать и валить с него, еслт им непонятно, что дыбильник не может априори быть ЕДИНСТВЕННЫМ средством доступа. Банальное- упал и разбился дисплей ... и шо? всё- приплыли. Ах да, наверное для тех кто придумал этот идиотизм 500 баксов это пыль...они могут позволить десяток их иметь. У меня леново s580 и я не собираюсь ради "хоче пумб" его менять. тем более сейчас это невозможно Вот именно. Нет доступа к единственно возможному средству оплаты в моём случае в данное время.Похоже придётся голосовать ногами из этого недоразумения, когда он так подвёл меня. Прошло больше суток- им до лампады на мои звернення. Ну ладно. закончатся обстрелы, откроется отделение- попрощаюсь с этой конторой после 16 лет .-а (кажется такой ник) надо было совет слушать и валить с него, еслт им непонятно, что дыбильник не может априори быть ЕДИНСТВЕННЫМ средством доступа. Банальное- упал и разбился дисплей ... и шо? всё- приплыли. Ах да, наверное для тех кто придумал этот идиотизм 500 баксов это пыль...они могут позволить десяток их иметь. У меня леново s580 и я не собираюсь ради "хоче пумб" его менять. тем более сейчас это невозможно

Сочувствую вам, но не понимаю о каких 500 баксах речь? Это вы про стоимость телефона? Ваш с андроидом 4.4 стоил столько? Я понимаю что у каждого свой уровень доходов но использовать подобный "аппарат" который уже не поддерживается для банковских приложений ИМХО попросту не безопасно.

С другой стороны - я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее. Но считаю что банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов. Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами. Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный. В конце концов банк может поставить вопрос и по другому - а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса. Сочувствую вам, но не понимаю о каких 500 баксах речь? Это вы про стоимость телефона? Ваш с андроидом 4.4 стоил столько? Я понимаю что у каждого свой уровень доходов но использовать подобный "аппарат" который уже не поддерживается для банковских приложений ИМХО попросту не безопасно.С другой стороны - я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее. Но считаю что банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов. Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами. Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный. В конце концов банк может поставить вопрос и по другому - а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса. WallNutPen Повідомлень: 36 З нами з: 08.06.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 бер, 2022 18:50 WallNutPen написав: kirilll22 написав: -VICTOR- написав: PUMB прохання не робити таких дурниць. Далеко не всім та мобільна версія потрібна і нию користуються - ви ще залиште клієнтів без доступу до банкінгу через такі рішення . Перший раз бачу щоб банк бажав відмовитись від- стабільної веб- версії ....дурість якась... прохання не робити таких дурниць. Далеко не всім та мобільна версія потрібна і нию користуються -щеклієнтів. Перший раз бачу щоб банк бажав відмовитись від- стабільної веб- версії ....дурість якась...

Вот именно. Нет доступа к единственно возможному средству оплаты в моём случае в данное время.

Похоже придётся голосовать ногами из этого недоразумения, когда он так подвёл меня. Прошло больше суток- им до лампады на мои звернення. Ну ладно. закончатся обстрелы, откроется отделение- попрощаюсь с этой конторой после 16 лет . IMPRINTER-а (кажется такой ник) надо было совет слушать и валить с него, еслт им непонятно, что дыбильник не может априори быть ЕДИНСТВЕННЫМ средством доступа. Банальное- упал и разбился дисплей ... и шо? всё- приплыли. Ах да, наверное для тех кто придумал этот идиотизм 500 баксов это пыль...они могут позволить десяток их иметь. У меня леново s580 и я не собираюсь ради "хоче пумб" его менять. тем более сейчас это невозможно Вот именно. Нет доступа к единственно возможному средству оплаты в моём случае в данное время.Похоже придётся голосовать ногами из этого недоразумения, когда он так подвёл меня. Прошло больше суток- им до лампады на мои звернення. Ну ладно. закончатся обстрелы, откроется отделение- попрощаюсь с этой конторой после 16 лет .-а (кажется такой ник) надо было совет слушать и валить с него, еслт им непонятно, что дыбильник не может априори быть ЕДИНСТВЕННЫМ средством доступа. Банальное- упал и разбился дисплей ... и шо? всё- приплыли. Ах да, наверное для тех кто придумал этот идиотизм 500 баксов это пыль...они могут позволить десяток их иметь. У меня леново s580 и я не собираюсь ради "хоче пумб" его менять. тем более сейчас это невозможно

Сочувствую вам, но не понимаю о каких 500 баксах речь? Это вы про стоимость телефона? Ваш с андроидом 4.4 стоил столько? Я понимаю что у каждого свой уровень доходов но использовать подобный "аппарат" который уже не поддерживается для банковских приложений ИМХО попросту не безопасно.

С другой стороны - я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее. Но считаю что банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов. Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами. Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный. В конце концов банк может поставить вопрос и по другому - а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон ? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса. Сочувствую вам, но не понимаю о каких 500 баксах речь? Это вы про стоимость телефона? Ваш с андроидом 4.4 стоил столько? Я понимаю что у каждого свой уровень доходов но использовать подобный "аппарат" который уже не поддерживается для банковских приложений ИМХО попросту не безопасно.С другой стороны - я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее. Но считаю что банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов. Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами. Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный. В конце концов банк может поставить вопрос и по другому -? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса.

на мой тел не ставится их додаток, а сейчас для меня даже 100 долл.- деньги (приезжайте в харьков- поймёте о чём я) которые я не могу выбросить ради нового китайского тел. И это не главное. Именно в данное время пумб подвёл так, что просто задница.. а желание заработать на клиенте по максимуму, плюя на его проблемы для меня теперь стало очевидным.

"а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон"я это даже коментировать не хочу. может мне он попросту не нужен. такой вариант бывает? современный или не очень этот дыбильник. Меня устраивает нокия 63000. В дыбильник я не втыкаю по пол дня.

Теперь вы поняли? Помню кредитпромбанк, при любых более менее значимых изменениях присылал заказное письмо. или таже дельта. А пумб- побарабану. Так они могут сегодня ещё что нибудь придумать, от чего я завтра опять буду офегивать.. Вот в чём проблема основная.. Не, лучше в ощад.. на мой тел не ставится их додаток, а сейчас для меня даже 100 долл.- деньги (приезжайте в харьков- поймёте о чём я) которые я не могу выбросить ради нового китайского тел. И это не главное. Именно в данное время пумб подвёл так, что просто задница.. а желание заработать на клиенте по максимуму, плюя на его проблемы для меня теперь стало очевидным."а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон"я это даже коментировать не хочу. может мне он попросту не нужен. такой вариант бывает? современный или не очень этот дыбильник. Меня устраивает нокия 63000. В дыбильник я не втыкаю по пол дня.Теперь вы поняли? Помню кредитпромбанк, при любых более менее значимых изменениях присылал заказное письмо. или таже дельта. А пумб- побарабану. Так они могут сегодня ещё что нибудь придумать, от чего я завтра опять буду офегивать.. Вот в чём проблема основная.. Не, лучше в ощад.. kirilll22 Повідомлень: 17 З нами з: 08.03.22 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 59606162> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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