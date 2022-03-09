kirilll22
Також Ви можете задати питання на самому сайті ПУМБ, натиснувши "Зворотній зв'язок"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 09:27
kirilll22
Також Ви можете задати питання на самому сайті ПУМБ, натиснувши "Зворотній зв'язок"
Додано: Сер 09 бер, 2022 10:57
del / возможность отправки вЛС пумб появилась
Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 11:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 09 бер, 2022 10:59
del/ возможность общения в лс с представителем появилась.
удалите
Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:07
kirilll22
Хватит спамить в группу! Вам же написали варианты обращения
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:15
arkavs Спасибо за ваш очень ценный совет, но он не решает мою проблему. и это, слово "группа" кое что проясняет. Вы из Вконтакта или однокласников? У меня вопрос к представителю банка, а не к вам. ВЫ можете помочь- я с удовольствием её прийму. Спасибо.
ЗЫ или вы тоже не читаете и не поняли, что я на данный сднлал ВСЕ доступные варианты обращения и везде на данный момент , мягко говоря, тупо послан.
Или вы не в курсе, что для того чтоб была возможность отправки сообщения в ЛС представителб, мне необходимо на форуме написать , по памяти 15 сообщений? Мою старыую регистрацию 2009года этого форума удалили. Ну по крайней мере я не смог по ней зайти сюда. Понятно теперь вам?
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:19
PUMB прохання не робити таких дурниць. Далеко не всім та мобільна версія потрібна і нию користуються - ви ще залиште клієнтів без доступу до банкінгу через такі рішення . Перший раз бачу щоб банк бажав відмовитись від- стабільної веб- версії ....дурість якась...
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:24
Вот именно. Нет доступа к единственно возможному средству оплаты в моём случае в данное время.
Похоже придётся голосовать ногами из этого недоразумения, когда он так подвёл меня. Прошло больше суток- им до лампады на мои звернення. Ну ладно. закончатся обстрелы, откроется отделение- попрощаюсь с этой конторой после 16 лет . IMPRINTER-а (кажется такой ник) надо было совет слушать и валить с него, еслт им непонятно, что дыбильник не может априори быть ЕДИНСТВЕННЫМ средством доступа. Банальное- упал и разбился дисплей ... и шо? всё- приплыли. Ах да, наверное для тех кто придумал этот идиотизм 500 баксов это пыль...они могут позволить десяток их иметь. У меня леново s580 и я не собираюсь ради "хоче пумб" его менять. тем более сейчас это невозможно
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:40
Re: ПУМБ
Ответ в ЛС просто убил..
Что я хочу? Я хочу посмотреть что с моими депозитами и пополнить мобильный телефон на 70 гр.
Абздец... взяли и тупо кинули. Да, я заходил в прошлом году. Вы, что предупредили меня о таких изменениях? НЕТ. Тыхенько прибили доступ и досвидос. Або качай ваш НЕДОДОДАТОК. аГА. УЖЕ БИГУ-СПАТЫКАЮСЮ ПОКУПАТО НОВЫЙ ДЫБМЛЬНИК РАДИ ВАШЕЙ ЗАБАГАНКЫ... Я думал бегемот дно, но пумб оказался мегаднише
ЗС инн я не помню а оригинал с паспортом сейчас в железном ящике в подвале. бомбят .. Фамилии вам не достаточно с кодовым словом и № "хвынансового телэхвона"?
Востаннє редагувалось kirilll22 в Сер 09 бер, 2022 19:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:42
Сочувствую вам, но не понимаю о каких 500 баксах речь? Это вы про стоимость телефона? Ваш с андроидом 4.4 стоил столько? Я понимаю что у каждого свой уровень доходов но использовать подобный "аппарат" который уже не поддерживается для банковских приложений ИМХО попросту не безопасно.
С другой стороны - я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее. Но считаю что банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов. Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами. Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный. В конце концов банк может поставить вопрос и по другому - а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса.
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:50
на мой тел не ставится их додаток, а сейчас для меня даже 100 долл.- деньги (приезжайте в харьков- поймёте о чём я) которые я не могу выбросить ради нового китайского тел. И это не главное. Именно в данное время пумб подвёл так, что просто задница.. а желание заработать на клиенте по максимуму, плюя на его проблемы для меня теперь стало очевидным.
"а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон"я это даже коментировать не хочу. может мне он попросту не нужен. такой вариант бывает? современный или не очень этот дыбильник. Меня устраивает нокия 63000. В дыбильник я не втыкаю по пол дня.
Теперь вы поняли? Помню кредитпромбанк, при любых более менее значимых изменениях присылал заказное письмо. или таже дельта. А пумб- побарабану. Так они могут сегодня ещё что нибудь придумать, от чего я завтра опять буду офегивать.. Вот в чём проблема основная.. Не, лучше в ощад..
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