вы бы по человечески вернули возможность входа в вэб-версию во время войны, а то очень некрасиво со стороны банка получается (и это еще оч. мягко сказано).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:51
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:01
PUMB
Давно вже було в мене не раз до Вас звернення різними каналами - чому не ставиться додаток на новий сучасний планшет з 11 андроидом? Бо він без сімки? То приберіть це обмеження чи поверніть веб. Така амбіційна впертість безумовно приведе до зменшення користувачів!
Додано: Чет 10 бер, 2022 17:32
Re: ПУМБ
К сожалению, Харьков такой точкой не является на ближайшие дни/ недели/месяци
Делайте выводы об отношении пумбы к клиетам
завтра любой может оказаться в моей ситуации и пумбе будет главной задачей чтоб клиент установил "додаток"..
После такого отношения- судом присудят, но я не буду пользоваться послугамы 24/7
Вам ТЯЖЕЛО понять моё положение и мышкой сделать один клик? Задача чтоб заставить меня установить додаток, о чём впол года спамили по телефону так, что мне пришлось его выключать из-за ваших звонков??
НЕТ1 додатка я не установлю
ЗЫ переделайте свою приложение под мой телефон и ваша мечта сбудется. А так- без вариантов - развиваться вам придётся уже без меня.
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