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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:51

  PUMB написав:kirilll22
Також Ви можете задати питання на самому сайті ПУМБ, натиснувши "Зворотній зв'язок"

вы бы по человечески вернули возможность входа в вэб-версию во время войны, а то очень некрасиво со стороны банка получается (и это еще оч. мягко сказано).
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:01

PUMB
Давно вже було в мене не раз до Вас звернення різними каналами - чому не ставиться додаток на новий сучасний планшет з 11 андроидом? Бо він без сімки? То приберіть це обмеження чи поверніть веб. Така амбіційна впертість безумовно приведе до зменшення користувачів!
valya
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:32

Re: ПУМБ

К сожалению, Харьков такой точкой не является на ближайшие дни/ недели/месяциЗображення
Делайте выводы об отношении пумбы к клиетам
завтра любой может оказаться в моей ситуации и пумбе будет главной задачей чтоб клиент установил "додаток"..
После такого отношения- судом присудят, но я не буду пользоваться послугамы 24/7
Вам ТЯЖЕЛО понять моё положение и мышкой сделать один клик? Задача чтоб заставить меня установить додаток, о чём впол года спамили по телефону так, что мне пришлось его выключать из-за ваших звонков??
НЕТ1 додатка я не установлюЗображення как звонить через день- встановы додаток, так это можно, а предупредить о том что придумали 90 дней- как в одно место язык засунули...
ЗЫ переделайте свою приложение под мой телефон и ваша мечта сбудется. А так- без вариантов - развиваться вам придётся уже без меня.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:24

Вывел кешбек на дебетку. А они на следующий день списали 10ку за нективность. Это у них всегда такой подвох был, а то что-то проморгал я этот момент?
slktym007
 
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  #<1 ... 59606162
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