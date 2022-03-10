Додано: Чет 10 бер, 2022 17:32

К сожалению, Харьков такой точкой не является на ближайшие дни/ недели/месяциДелайте выводы об отношении пумбы к клиетамзавтра любой может оказаться в моей ситуации и пумбе будет главной задачей чтоб клиент установил "додаток"..После такого отношения- судом присудят, но я не буду пользоваться послугамы 24/7Вам ТЯЖЕЛО понять моё положение и мышкой сделать один клик? Задача чтоб заставить меня установить додаток, о чём впол года спамили по телефону так, что мне пришлось его выключать из-за ваших звонков??НЕТ1 додатка я не установлюкак звонить через день- встановы додаток, так это можно, а предупредить о том что придумали 90 дней- как в одно место язык засунули...ЗЫ переделайте свою приложение под мой телефон и ваша мечта сбудется. А так- без вариантов - развиваться вам придётся уже без меня.