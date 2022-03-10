вы бы по человечески вернули возможность входа в вэб-версию во время войны, а то очень некрасиво со стороны банка получается (и это еще оч. мягко сказано).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 19:51
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:01
PUMB
Давно вже було в мене не раз до Вас звернення різними каналами - чому не ставиться додаток на новий сучасний планшет з 11 андроидом? Бо він без сімки? То приберіть це обмеження чи поверніть веб. Така амбіційна впертість безумовно приведе до зменшення користувачів!
Додано: Чет 10 бер, 2022 17:32
Re: ПУМБ
К сожалению, Харьков такой точкой не является на ближайшие дни/ недели/месяци
Делайте выводы об отношении пумбы к клиетам
завтра любой может оказаться в моей ситуации и пумбе будет главной задачей чтоб клиент установил "додаток"..
После такого отношения- судом присудят, но я не буду пользоваться послугамы 24/7
Вам ТЯЖЕЛО понять моё положение и мышкой сделать один клик? Задача чтоб заставить меня установить додаток, о чём впол года спамили по телефону так, что мне пришлось его выключать из-за ваших звонков??
НЕТ1 додатка я не установлю
ЗЫ переделайте свою приложение под мой телефон и ваша мечта сбудется. А так- без вариантов - развиваться вам придётся уже без меня.
Додано: Чет 10 бер, 2022 19:24
Вывел кешбек на дебетку. А они на следующий день списали 10ку за нективность. Это у них всегда такой подвох был, а то что-то проморгал я этот момент?
Додано: Чет 10 бер, 2022 20:28
..як на мене це не амбіційність - це у велікій мірі недалекоглядність...а якщо жорсткіше - то тупість...
Додано: Чет 10 бер, 2022 20:36
-VICTOR- пумб 2010 года и сейчас, как я погляжу, это 3 разных банка. тогда это было невозможно априори. сейчас- велкам в отстой... реужели это недоприложение приносит такой доход, что мЭнегеры топ уровня готовы ложить на клиентов в такой мере?
2 представитель ПУМБ-ы
как через телегу я могу пополнить мобилку? ваш сайт у меня не открывается чтоб разобраться что к чему. говорю сразу- у меня у вас только несколько гр. депозитов ,пластика нет ни какого на данный момент. ИИН- не помню (оригинал в ящике закопан- бомбят немного), № счёта в пумбе НЕ знаю (могу узнать, зайдя в инетбанкинг)
Додано: Чет 10 бер, 2022 20:59
если есть Дия, то может там инн еще есть в кэше
Додано: Чет 10 бер, 2022 21:05
ol_zy Свят, свят, свят... Какая дия? Что я Вам сделал плохого?? Нет, конечно.Я ещё из ума не выжил- в дию сливать право эл. подписи. особенно теперь, когда сегодня натарисы получили нехилые возможности.
Востаннє редагувалось kirilll22 в Чет 10 бер, 2022 21:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 10 бер, 2022 21:07
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