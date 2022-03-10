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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:51

  PUMB написав:kirilll22
Також Ви можете задати питання на самому сайті ПУМБ, натиснувши "Зворотній зв'язок"

вы бы по человечески вернули возможность входа в вэб-версию во время войны, а то очень некрасиво со стороны банка получается (и это еще оч. мягко сказано).
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:01

PUMB
Давно вже було в мене не раз до Вас звернення різними каналами - чому не ставиться додаток на новий сучасний планшет з 11 андроидом? Бо він без сімки? То приберіть це обмеження чи поверніть веб. Така амбіційна впертість безумовно приведе до зменшення користувачів!
valya
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:32

Re: ПУМБ

К сожалению, Харьков такой точкой не является на ближайшие дни/ недели/месяциЗображення
Делайте выводы об отношении пумбы к клиетам
завтра любой может оказаться в моей ситуации и пумбе будет главной задачей чтоб клиент установил "додаток"..
После такого отношения- судом присудят, но я не буду пользоваться послугамы 24/7
Вам ТЯЖЕЛО понять моё положение и мышкой сделать один клик? Задача чтоб заставить меня установить додаток, о чём впол года спамили по телефону так, что мне пришлось его выключать из-за ваших звонков??
НЕТ1 додатка я не установлюЗображення как звонить через день- встановы додаток, так это можно, а предупредить о том что придумали 90 дней- как в одно место язык засунули...
ЗЫ переделайте свою приложение под мой телефон и ваша мечта сбудется. А так- без вариантов - развиваться вам придётся уже без меня.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:24

Вывел кешбек на дебетку. А они на следующий день списали 10ку за нективность. Это у них всегда такой подвох был, а то что-то проморгал я этот момент?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 20:28

  valya написав:PUMB
Давно вже було в мене не раз до Вас звернення різними каналами - чому не ставиться додаток на новий сучасний планшет з 11 андроидом? Бо він без сімки? То приберіть це обмеження чи поверніть веб. Така амбіційна впертість безумовно приведе до зменшення користувачів!

..як на мене це не амбіційність - це у велікій мірі недалекоглядність...а якщо жорсткіше - то тупість...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 20:36

-VICTOR- пумб 2010 года и сейчас, как я погляжу, это 3 разных банка. тогда это было невозможно априори. сейчас- велкам в отстой... реужели это недоприложение приносит такой доход, что мЭнегеры топ уровня готовы ложить на клиентов в такой мере?

2 представитель ПУМБ-ы
как через телегу я могу пополнить мобилку? ваш сайт у меня не открывается чтоб разобраться что к чему. говорю сразу- у меня у вас только несколько гр. депозитов ,пластика нет ни какого на данный момент. ИИН- не помню (оригинал в ящике закопан- бомбят немного), № счёта в пумбе НЕ знаю (могу узнать, зайдя в инетбанкинг)
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 20:59

  kirilll22 написав:-VICTOR- пумб 2010 года и сейчас, как я погляжу, это 3 разных банка. тогда это было невозможно априори. сейчас- велкам в отстой... реужели это недоприложение приносит такой доход, что мЭнегеры топ уровня готовы ложить на клиентов в такой мере?

2 представитель ПУМБ-ы
как через телегу я могу пополнить мобилку? ваш сайт у меня не открывается чтоб разобраться что к чему. говорю сразу- у меня у вас только несколько гр. депозитов ,пластика нет ни какого на данный момент. ИИН- не помню (оригинал в ящике закопан- бомбят немного), № счёта в пумбе НЕ знаю (могу узнать, зайдя в инетбанкинг)

если есть Дия, то может там инн еще есть в кэше
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:05

ol_zy Свят, свят, свят... Какая дия? Что я Вам сделал плохого?? Нет, конечно.Я ещё из ума не выжил- в дию сливать право эл. подписи. особенно теперь, когда сегодня натарисы получили нехилые возможности.
Востаннє редагувалось kirilll22 в Чет 10 бер, 2022 21:10, всього редагувалось 2 разів.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:07

  kirilll22 написав:ol_zy Свят, свят, свят... Какая дия? Что я Вам сделал плохого?? Нет, конечно.

ИНН мона глянуть в реквизитах любого доступного вам банкинга
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:09

Amethyst У меня только Пумба. Я этот банк уважал. До позавчера.
kirilll22
 
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