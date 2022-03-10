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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 21:22
kirilll22
, та нее. Эт несерьёзно.
Бегом короткими в Сильпо, купите карту БВР на кассе и попробуйте активировать.
Достаточно фоток паспорта из смарта.
А была бы Дия, то мона было замутить находу цифровые Альфу и А-банку.
ПС. К сожалению, Лумумба сильно подводит в военных условиях.
Хотя и оставил кредлимиты и дал каникулы на грейс даже (правда не всем).
Но доступ к средствам клиента как-то по-тупому обрезал
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Amethyst
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:31
Amethyst написав:kirilll22
, та нее. Эт несерьёзно.
Бегом короткими в Сильпо, купите карту БВР на кассе и попробуйте активировать.
Достаточно фоток паспорта из смарта.
А была бы Дия, то мона было замутить находу цифровые Альфу и А-банку.
ПС. К сожалению, Лумумба сильно подводит в военных условиях.
Хотя и оставил кредлимиты и дал каникулы на грейс даже (правда не всем).
Но доступ к средствам клиента как-то по-тупому обрезал
Бобер теж не стане на ведро 4.4. Я взагалі б не довіряв нічому, що на це погодилося б. Пропонувати москальське глюкало людині під обстрілом від москалів - це якось негуманно, хоча на 4.4. і воно б не стало.
P.S. що характерно, Дія заявляє сумісність.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:34
Amethyst Я в альфе был. 2010-2015. с меня её хватит. смарта нет. дии тоже нет (и НЕ будет). сильпо также отсутствует в пределах пешей досягаемости при комендантском часев зоне обстрела
Востаннє редагувалось kirilll22
в Чет 10 бер, 2022 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:36
klug написав: Amethyst написав:kirilll22
, та нее. Эт несерьёзно.
Бегом короткими в Сильпо, купите карту БВР на кассе и попробуйте активировать.
Достаточно фоток паспорта из смарта.
А была бы Дия, то мона было замутить находу цифровые Альфу и А-банку.
ПС. К сожалению, Лумумба сильно подводит в военных условиях.
Хотя и оставил кредлимиты и дал каникулы на грейс даже (правда не всем).
Но доступ к средствам клиента как-то по-тупому обрезал
Бобер теж не стане на ведро 4.4. Я взагалі б не довіряв нічому, що на це погодилося б.
P.S. що характерно, Дія заявляє сумісність.
О ёоо, ну эт вааще. Я уже и не знаю, хто последние лет 5 делает вэб-ИБ. А андрюху нуна хотя бы раз в 2..3 года обязательно обновлять кто с банками работает (
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Amethyst
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