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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:22

kirilll22, та нее. Эт несерьёзно.
Бегом короткими в Сильпо, купите карту БВР на кассе и попробуйте активировать.
Достаточно фоток паспорта из смарта.
А была бы Дия, то мона было замутить находу цифровые Альфу и А-банку.

ПС. К сожалению, Лумумба сильно подводит в военных условиях.
Хотя и оставил кредлимиты и дал каникулы на грейс даже (правда не всем).
Но доступ к средствам клиента как-то по-тупому обрезал :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:31

  Amethyst написав:kirilll22, та нее. Эт несерьёзно.
Бегом короткими в Сильпо, купите карту БВР на кассе и попробуйте активировать.
Достаточно фоток паспорта из смарта.
А была бы Дия, то мона было замутить находу цифровые Альфу и А-банку.

ПС. К сожалению, Лумумба сильно подводит в военных условиях.
Хотя и оставил кредлимиты и дал каникулы на грейс даже (правда не всем).
Но доступ к средствам клиента как-то по-тупому обрезал :(

Бобер теж не стане на ведро 4.4. Я взагалі б не довіряв нічому, що на це погодилося б. Пропонувати москальське глюкало людині під обстрілом від москалів - це якось негуманно, хоча на 4.4. і воно б не стало.

P.S. що характерно, Дія заявляє сумісність.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:34

Amethyst Я в альфе был. 2010-2015. с меня её хватит. смарта нет. дии тоже нет (и НЕ будет). сильпо также отсутствует в пределах пешей досягаемости при комендантском часев зоне обстрела
Востаннє редагувалось kirilll22 в Чет 10 бер, 2022 21:37, всього редагувалось 1 раз.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:36

  klug написав:
  Amethyst написав:kirilll22, та нее. Эт несерьёзно.
Бегом короткими в Сильпо, купите карту БВР на кассе и попробуйте активировать.
Достаточно фоток паспорта из смарта.
А была бы Дия, то мона было замутить находу цифровые Альфу и А-банку.

ПС. К сожалению, Лумумба сильно подводит в военных условиях.
Хотя и оставил кредлимиты и дал каникулы на грейс даже (правда не всем).
Но доступ к средствам клиента как-то по-тупому обрезал :(

Бобер теж не стане на ведро 4.4. Я взагалі б не довіряв нічому, що на це погодилося б.
P.S. що характерно, Дія заявляє сумісність.

О ёоо, ну эт вааще. Я уже и не знаю, хто последние лет 5 делает вэб-ИБ. А андрюху нуна хотя бы раз в 2..3 года обязательно обновлять кто с банками работает (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:40

Amethyst Так я и не работаю с банками. Остался только пумб с гр. депозитом и на 3 порядка меньшей суммой что была в 2012. я из банков вышел после евро 2012. ожидал этот анриал раньше чуть.
Так, ради уважения остался в этой банке. а походу зря- подсирон такой устроила, что я в шоке..
kirilll22
 
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  #<1 ... 60616263
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