Где-то проскочило о телеграм боте пумба для пополнения мобильного. Кто знает как это сделать? У операторов недоподдержки не добился никакой инфы. у них задача чтоб я скачал недододаток.
Кстати, какой уровень дохода этому недобанку будет от этого, так как крайний вариант- это взять у соседа андроид поновее, непонятно как скачать недододаток, запустить его, попасть всё же в свой кабинет, снять галочки "автопролонгация депозита" , (оказывается в недоподдержке даже это не хотят делать- скачай додадок) и удалить это недопариложение). Этот вариант приемлем или каки-ето тонкости есть о которых я не знаю