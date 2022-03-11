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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:05

Re: ПУМБ

Где-то проскочило о телеграм боте пумба для пополнения мобильного. Кто знает как это сделать? У операторов недоподдержки не добился никакой инфы. у них задача чтоб я скачал недододаток.
Кстати, какой уровень дохода этому недобанку будет от этого, так как крайний вариант- это взять у соседа андроид поновее, непонятно как скачать недододаток, запустить его, попасть всё же в свой кабинет, снять галочки "автопролонгация депозита" , (оказывается в недоподдержке даже это не хотят делать- скачай додадок) и удалить это недопариложение). Этот вариант приемлем или каки-ето тонкости есть о которых я не знаю
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:46

Re: ПУМБ

відновили кеш-бек
wolt450
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  #<1 ... 61626364
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