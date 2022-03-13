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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 08:48

  arkavs написав:Лимиты проверяли? У меня нормально работает через ГуглПей

Похоже на то. Лимиты обнулились самостоятельно.
andyteam
 
Повідомлень: 127
З нами з: 16.07.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 62636465
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