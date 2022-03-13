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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 08:48
arkavs написав:
Лимиты проверяли? У меня нормально работает через ГуглПей
Похоже на то. Лимиты обнулились самостоятельно.
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andyteam
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Додано: Нед 13 бер, 2022 16:46
andyteam
У меня такое было. Удалил карту из гпея и добавил по новой. Сработало. (Правда платил на сайте через Гпей)
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PUnder
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