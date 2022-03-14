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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 08:48

  arkavs написав:Лимиты проверяли? У меня нормально работает через ГуглПей

Похоже на то. Лимиты обнулились самостоятельно.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:46

andyteam

У меня такое было. Удалил карту из гпея и добавил по новой. Сработало. (Правда платил на сайте через Гпей)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:46

Re: ПУМБ

Сегодня в Пумб-онлайн пришло следующее сообщение -

Зображення

Это очень положительный момент со стороны Пумб, но проценты по кредитке не отменили и минимальный платеж тоже...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:00

  Valeriy237 написав: но проценты по кредитке не отменили и минимальный платеж тоже...

ОМП то как раз отменили
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:09

  WallNutPen написав:
  Valeriy237 написав: но проценты по кредитке не отменили и минимальный платеж тоже...

ОМП то как раз отменили


Мартовский ОМП по кредитным картам, на сейчас не отменен, так же как и минимальный платеж по кредитам (только проценты).
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:39

  WallNutPen написав:банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов

В т.ч. во время войны? В мирное время еще ладно. Но в военное это нормально и морально? Вы в курсе, что Зеля обещанные пенсам смартфоны еще им не выдал и вроде уже не скоро выдаст? Значит пенсы, у которых в банке несколько несчастных тысяч, и которые в Пумб-онлайн заходили раз в год, теперь доступа к своим деньгам не получат?
Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами

Это как? Вставать и идти на кладбище? Т.к. без денег никуда? Или Вы имели ввиду забрать деньги и уйти из банка? Но Вы же в курсе, что отделения банка (все) во многих городах не работают? Так куда идти? Тем более, что кругом стреляют.
Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный.
Еще раз, это нормально для военного времени оставить часть клиентов без их денег? Вы не забыли, какое сейчас время? И это о морали, а не о коммерции.
В конце концов банк может поставить вопрос и по другому - а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса.

А банк может выдать клиенту эти 150 баксов? Через отделения которые закрыты? Или через веб-версию мобильного приложения, которая для некоторых клиентов тоже закрыта? Кстати, напомните, сколько еще банков отказалось от веб версии мобильного приложения? Моно не в счет, у него ее никогда не было.

Так что неправильные у Вас выводы. Надо учитывать контекст и обстановку. Так как без этого некрасиво получается. И неморально, если не сказать больше.
newbie
 
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