Додано: Пон 14 бер, 2022 20:39

WallNutPen написав: банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов

Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами

Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный.

В конце концов банк может поставить вопрос и по другому - а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса.

В т.ч. во время войны? В мирное время еще ладно. Но в военное это нормально и морально? Вы в курсе, что Зеля обещанные пенсам смартфоны еще им не выдал и вроде уже не скоро выдаст? Значит пенсы, у которых в банке несколько несчастных тысяч, и которые в Пумб-онлайн заходили раз в год, теперь доступа к своим деньгам не получат?Это как? Вставать и идти на кладбище? Т.к. без денег никуда? Или Вы имели ввиду забрать деньги и уйти из банка? Но Вы же в курсе, что отделения банка (все) во многих городах не работают? Так куда идти? Тем более, что кругом стреляют.Еще раз, это нормально для военного времени оставить часть клиентов без их денег? Вы не забыли, какое сейчас время? И это о морали, а не о коммерции.А банк может выдать клиенту эти 150 баксов? Через отделения которые закрыты? Или через веб-версию мобильного приложения, которая для некоторых клиентов тоже закрыта? Кстати, напомните, сколько еще банков отказалось от веб версии мобильного приложения? Моно не в счет, у него ее никогда не было.Так что неправильные у Вас выводы. Надо учитывать контекст и обстановку. Так как без этого некрасиво получается. И неморально, если не сказать больше.