Похоже на то. Лимиты обнулились самостоятельно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 08:48
Додано: Нед 13 бер, 2022 16:46
andyteam
У меня такое было. Удалил карту из гпея и добавил по новой. Сработало. (Правда платил на сайте через Гпей)
Додано: Пон 14 бер, 2022 19:46
Re: ПУМБ
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:00
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:09
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:39
В т.ч. во время войны? В мирное время еще ладно. Но в военное это нормально и морально? Вы в курсе, что Зеля обещанные пенсам смартфоны еще им не выдал и вроде уже не скоро выдаст? Значит пенсы, у которых в банке несколько несчастных тысяч, и которые в Пумб-онлайн заходили раз в год, теперь доступа к своим деньгам не получат?
Это как? Вставать и идти на кладбище? Т.к. без денег никуда? Или Вы имели ввиду забрать деньги и уйти из банка? Но Вы же в курсе, что отделения банка (все) во многих городах не работают? Так куда идти? Тем более, что кругом стреляют.
Еще раз, это нормально для военного времени оставить часть клиентов без их денег? Вы не забыли, какое сейчас время? И это о морали, а не о коммерции.
А банк может выдать клиенту эти 150 баксов? Через отделения которые закрыты? Или через веб-версию мобильного приложения, которая для некоторых клиентов тоже закрыта? Кстати, напомните, сколько еще банков отказалось от веб-версии мобильного приложения? Моно не в счет, у него ее никогда не было.
Ну и, наконец, купить новый смартфон (к тому же неизвестно какой) уже не так просто или вообще невозможно (в некоторых городах). А что и как будет дальше неизвестно.
Так что неправильные у Вас выводы. Надо учитывать контекст и обстановку. Так как без этого некрасиво получается. И неморально, если не сказать больше.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 14 бер, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:46
Що тут ще можна додати?
+100500
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:48
Re: ПУМБ
У меня на одном экке отменен, и грейс продлили до 30 марта (в феврале я не гасился в грейсе!).
А на старом экке отменили только ОМП, а грейс оставили до 20 марта (оч. старая кредитка)
Додано: Пон 14 бер, 2022 21:11
Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла. Дело в том, что решение банка было принято и реализовано (в т.ч. отключение от вэб-банкинга клиентов не входивших в учетку более 3 месяцев) еще до начала войны. Почитайте внимательно ветку - тут об этом писал представитель банка еще 18 февраля 2022 viewtopic.php?p=5399706#p5399706
Очевидно что решение и реализация происходили еще ранее.
Додано: Пон 14 бер, 2022 21:13
ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле.
|