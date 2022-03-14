Да ладно, не выкручивайтесь. Я разобрал Ваши аргументы по полочкам, причем применительно к настоящему времени и возникающим сейчас кейсам. При этом изложил свои контраргументы.
А вот кто, когда и какие принимал решения, сейчас, действительно, не имеет значения. Я написал об их последствиях, которые мы видим на сейчас и тех, которые еще будут. Т.о. никакое это не выдергивание из контекста и не перекручивание, а голая правда жизни.
В тоже время Ваши доводы уже устарели. Может они были актуальны несколько месяцев назад, когда банк это видел и представлял клиентам по-одному. Но получилось по-другому, в т.ч. потому, что изменилась жизнь (и условия).
Причем заметьте, я не обвинял Вас в бессмысленности. Ваша теория когда-то и кому-то казалась довольно стройной и аргументированной, но сейчас, по крайней мере, на мой взгляд, оказалась несостоятельной. Хотя замечу, что это и раньше видели многие.