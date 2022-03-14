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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

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ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:28

  WallNutPen написав:Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла.

Да ладно, не выкручивайтесь. Я разобрал Ваши аргументы по полочкам, причем применительно к настоящему времени и возникающим сейчас кейсам. При этом изложил свои контраргументы.

А вот кто, когда и какие принимал решения, сейчас, действительно, не имеет значения. Я написал об их последствиях, которые мы видим на сейчас и тех, которые еще будут. Т.о. никакое это не выдергивание из контекста и не перекручивание, а голая правда жизни.

В тоже время Ваши доводы уже устарели. Может они были актуальны несколько месяцев назад, когда банк это видел и представлял клиентам по-одному. Но получилось по-другому, в т.ч. потому, что изменилась жизнь (и условия).

Причем заметьте, я не обвинял Вас в бессмысленности. Ваша теория когда-то и кому-то казалась довольно стройной и аргументированной, но сейчас, по крайней мере, на мой взгляд, оказалась несостоятельной. Хотя замечу, что это и раньше видели многие.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:46

  newbie написав:
  WallNutPen написав:а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон?

ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле.


Приложение разрабатывалось под "облака" и живет там. В нынешней ситуации это особенно важно с точки зрения безопасности.
Банк считает деньги. Уверен, что количество регулярных пользователей веб-версии ничтожно в сравнении с кол-вом пользователей моб.приложения. Поддержка веб-версии требует ресурсов, которые, скорее всего, уже не окупаются.
В последний раз заходил в веб-версию не менее года назад и то только для восстановления пароля.
Многие банки модернизируют инструменты взаимодействия, это неизбежно.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:57

  newbie написав:
  WallNutPen написав:Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла.

Да ладно, не выкручивайтесь...

Мне нет смысла выкручиваться. Я абсолютно четко в своем сообщении изложил свою личную позицию по этому вопросу и вы думаю сознательно убрали из цитат мои слова:
"я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее". Так что выкручиваетесь, повторяю - вырывая фразы из контекста тут вы. Называть довоенные решения и действия банка аморальными с точки зрения начавшейся войны по моему мнению как минимум не логично. Но знаю что на форуме бытует мнение, что логика не ваш сильный конек. Особенно если на нее ещё и накладываются какие-либо сезонные вещи. Тут главное каждому не забывать принимать таблетки, прописанные доктором, и надеюсь, что тогда все у всех будет хорошо. I все буде Україна!
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:22

Re: ПУМБ

Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно.
В текущих условиях, войны, банк просто обязан вернуть всем клиентам банка, доступ к Веб-версии он-лайн банкинга, вообще без разговоров и каких либо дискурсий, но пока в банке, почему то этого не хотят делать!?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:42

  Valeriy237 написав:Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно.
В текущих условиях, войны, банк просто обязан вернуть всем клиентам банка, доступ к Веб-версии он-лайн банкинга, вообще без разговоров и каких либо дискурсий, но пока в банке, почему то этого не хотят делать!?

Полагаю, что для принятия банком такого решения должно быть какое-то критическое обращение в банк по этому поводу. На 1-10 даже пожалуй и на 100 обращений в банке могут и не обратить внимание. Опять таки всё ещё зависит и от того до какого уровня руководства доходят эти обращения. Если они максимум доходят до старшего смены по горячей линии или представителя банка на форуме - то полагаю эти люди точно ничего инициировать не будут. Но если будут обращения на уровень председателя правления да и ещё подкрепленные жалобами в НБУ, то это может на банк и повлиять.
WallNutPen
 
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